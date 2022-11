El govern municipal exposa davant el Consell de Ciutat l'estat del PAM i altres projectes en marxa

Capitalitat, Pla de Reconstrucció i fons Next Generation

Consell de Ciutat, màxim òrgan de participació

L'Espai Plana de l'Om va acollir aquest dimarts al vespre el 16è plenari delde, el màxim òrgan de participació que impulsa l'. L'acte, obert a tota la ciutadania, va ser presidit per l'alcalde de Manresa,, i va ser conduït per la regidora de Transparència i Govern Obert,A l'inici del plenari, es va aprovar l'acta de la sessió anterior del Consell de Ciutat, que va tenir lloc el 9 de desembre del 2021. Seguidament, es va iniciar l'exposició de l'estat deli altres projectes de ciutat. El balanç es va fer seguin les quatre àrees en què està organitzat l’Ajuntament de Manresa () i van anar a càrrec dels regidors que són els caps de cada una d’aquestes àrees. Per la seva part, l’alcalde va exposar actuacions en altres apartats como fonsEl balanç de l'apartat de Territori va anar a càrrec del regidor d'Urbanisme i Mobilitat,, qui va destacar entre les actuacions executades i programades, les millores als, la transformació delper ampliar l'espai de vianants, l'avançament cap a l'electrificació de la, la redacció d'un nouo la connexió de l'amb el polígon d'Els Trullolls, entre altres temes.El regidor d'Ensenyament i Universitats; Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent,, va explicar el capítol de Serveis a les Persones, destacant actuacions com l'increment de les, l'avaluació del, l'increment de les hores deli altres serveis, l'impuls de les polítiques d', el desenvolupament d', la instal·lació progressiva deals camps de futbol o les actuacions per la igualtat d'oportunitats per alsEl recull d'actuacions en matèria de Desenvolupament Local va ser exposat per la regidora d'Ocupació, Empresa i Coneixement,, qui va destacar les accions com la promoció i suport al, la generació de lai un, l'impuls de la digitalització dels teixit econòmic i l', el desenvolupament delo la potenciació de programes especials per aquells col·lectius amb més dificultats per, entre altres.El regidor de Turisme i Projecció de Ciutat; Seguretat Ciutadana i Protecció Civil,, va ser l'encarregat de repassar les accions del govern municipal pel que fa als Serveis Generals, destacant la planificació i execució de totes les activitats celebrades l'any 2022, la consolidació i comercialització de productes turístics al voltant de, la consolidació de la, l'elaboració del pla estratègic per a la revitalització del, el treball per fer front a les, civisme i convivència; la implementació d'un sistema dea diversos punts de la ciutat o el desenvolupament d'Per la seva part, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, va culminar les intervencions dels quatre regidors i regidores caps d'àrea, exposant les accions realitzades i projectades per impulsar la capitalitat, eli la sol·licitud d'ajuts Next Generation.Pel que fa a la, l'alcalde va destacar el projecte per integrar la línia dea la ciutat, el projecte per a laa la Catalunya Central, la promoció i ampliació del, la posada en funcionament del; el treball per a la nova ubicació per a l', la transformació de l'entorn i la redifinició del model del sector de laMarc Aloy va recordar l'evolució del PAM des de l'any 2019 a l'any 2023, que fins ara 'ha aconseguit un grau d'execució del 71%, una xifra important, tenint en compte també la posada en marxa des del març del 2020 al juny del 2021 delacordat amb tots els grups municipals per atenuar els efectes devastadors del coronavirus en tots els àmbits de la ciutadania; així com l'arribada dels fons Next Generation, un instrument creat per les institucions de la, en el marc del, amb l'objectiu transformar els reptes derivats de la pandèmia de la Covid-19.L'alcalde va explicar com l'Ajuntament de Manresa treballa per detectar aquelles oportunitats que puguin afavorir el desenvolupament de projectes transformadors a la nostra ciutat, i va explicar com està participant en les diferents convocatòries dels Next Generation amb la voluntat d'aconseguir els recursos financers que permetin portar-los a terme. Aloy va detallar que fins ara s'han anat aconseguint ajudes importants per un import total 21 milions d’euros per a projectes com Manresa, destinació del camí Ignasià; ajudes per millora el patrimoni del, la millora i modernització delo ajudes per a laEn acabar la intervenció de l'alcalde, es va obrir un torn d'intervencions a les persones assistents al Plenari.El Consell de Ciutat és el, amb les funcions d'informació, estudi, debat i assessorament per la determinació de les grans línies de la política municipal que incideixen en el desenvolupament estratègic, econòmic, social, cultural i sostenible de la ciutat.Està format pels membres del ple de la corporació municipal i pels components dels. També està integrat pels representants de les organitzacions socials, sindicals, professionals i empresarials més representatives de la ciutat, nomenades pel Ple a proposta pròpia o de qualsevol consell de participació, i un funcionari municipal que donarà suport i aixecarà acta de la sessió.