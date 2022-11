Manresa En Comú Podem diu que en el projecte de la Fàbrica Nova «ara és el torn de la Generalitat»

ha emès un comunicat on es mostra satisfeta i celebra l'acord assolit en la negociació de la llei delsque, a través d'una esmena d'ERC que ha acceptat el govern espanyol format pel PSOE i Unidas Podemos , permetran obtenir 10 milions d'euros a l'Ajuntament de Manresa per al desenvolupament del projecte de laLa formació valora que "la inversió estatal permetrà fer una passa endavant important en el projecte on l'Ajuntament ha de col·laborar amb la, no només per encarar el trasllat i millora de la universitat pública sinó, amb una visió deperquè suposin avenços importants, urbanístics, però també socials en els, en el conjunt de la ciutat i en la".Tanmateix, els comuns manresans, avisen que" la Fàbrica Nova, Manresa i tot el país, necessiten també uns pressupostos de laigual d'ambiciosos que els de l'Estat". En aquest sentit, emplacen els republicans a "fer els deures a Catalunya" per "impulsarcom la Fàbrica Nova", però també uns "pressupostos expansius", amb "una gran inversió pública per combatre la crisi, la inflació a les llars i impulsar polítiques per fer front a l'emergència climàtica".