L'Ajuntament de Manresa presenta el pressupost més alt de la seva història, de 110 milions d’euros

Més transferències de les administracions

Més inversions: Museu del Barroc, via pública, mobilitat, patrimoni, edificis...

El pressupost de l'per a 2023 serà de gairebé 110 milions d'euros, més de 9 milions més que aquest 2022 (8,9% d'increment), si la proposta, que aquest dimecres ha fet pública el govern i que ja s'ha compartit amb els grups municipals, rep l'aprovació del ple municipal, que es reunirà enel proper 2 de desembre, a les 11 del matí.L'alcalde de Manresa,, ha exposat en roda de premsa la proposta de comptes municipals per al 2023, juntament amb el primer tinent d'alcalde i regidor d'Hisenda,, i la interventora municipal,. L'alcalde ha posat en valor que amb la convocatòria del ple extraordinari del proper dia 2 "preveiem aprovar el pressupost. Habitualment es feia a la sessió de desembre, a final de mes, però d'aquesta manera el pressupost no entrava en vigor fins unes setmanes després de començar l'any i calia una pròrroga de l'anterior. D'aquesta manera,ja tindrem el pressupost en vigor i les partides disponibles".Aloy ha remarcat també la dificultat per quadrar els números en un context molt condicionat per decisions que no ha pres l'Ajuntament però que tenen molta incidència econòmica en les arques municipals: l'que ha determinat el govern de l'Estat, "però que no ha acompanyat dels fons necessaris per finançar-lo"; l', que "estimem que tingui un cost per a l'Ajuntament d'entre 1 i 2 milions d'euros, sobretot en electricitat i gas", i la nova regulació de l', que suposarà una davallada aproximada d'ingressos de 2 milions d'euros. Tot plegat fa que "partim d'una situació de 5,6 milions d'euros menys, per tant hem hagut de fer mans i mànigues per poder tirar endavant la proposta de pressupost", ha detallat l'alcalde.Si acaba aprovant-se, serài un dels pocs que ha superat els 100 milions. Abans, només ho havien fet els de l'any 2008 (101,7 milions) i el del 2022 (100,9). L'increment en el pressupost ha estat gradual i continu des del 2015, quan estava situat en 73 milions.Un cop d'ull a l'evolució del pressupost per habitant també reflecteix un augment notable els darrers exercicis, des dels 984 euros per habitant de 2015 fins als 1.418 de la proposta de pressupost del 2023. En relació a altres, Manresa està situada en una posició força capdavantera pel que fa a aquest indicador, per darrere de Sant Cugat, el Prat de Llobregat o Granollers, però per davant de municipis com Castelldefels, Vilanova i la Geltrú, Rubí, Mollet, Cerdanyola, Sant Boi o Viladecans.El regidor d'Hisenda, Valentí Junyent, ha fet un repàs del detall del pressupost. L'increment previst d'ingressos prové principalment de les, especialment per l'efecte dels fons, que sumen més de 5,5 milions d'euros. Igualment, és previst rebre de l'16,4 milions d'euros (més de 800.000 més que en l'exercici anterior), mentre que de laes rebran 776.000 euros més en Drets Socials i 523.000 més en Ocupació. Igualment, la revisió de les ordenances fiscals aprovada pel ple municipal d'octubre permetrà ingressar més d'un milió més en impostos i taxes. Concretament és previst recaptar 42 milions en(502.000 més) i 4,3 milions en indirectes (577.000 menys), tot i que hi haurà una reducció dràstica en la recaptació per la via de la plusvàlua, després del canvi legislatiu aprovat pel govern central. L'Ajuntament també té previstper valor de 7.750.000 euros (400.000 menys que en l'exercici anterior).Pel que fa a les despeses, l'augment previst, per llei, del 2,5% en el salari del personal de l'Ajuntament farà incrementar les despeses de(personal) en 1,4 milions d'euros, mentre que de moment s'ha consignat també un milió d'euros més al pressupost per fer front a l'increment del cost dels subministraments energètics. Un dels increments més importants en la despesa ve motivat pel canvi de model en la, al qual es destinaran 1,7 milions d'euros més que l'any anterior. També tenen augments importants les despeses en, de 377.000 i 451.000 euros, aproximadament. Finalment, l'increment defa que les despeses financeres tinguin un augment previst de 482.000 euros en el global de l'exercici.En la presentació d'aquest migdia també s'ha fet un repàs de lesprevistes al pressupost, que és previst que assoleixin la xifra de 14,3 milions d'euros, que iguala la de 2021 i és la més elevada des del 2009. En aquest àmbit, l'alcalde ha fet una repassada a les principals partides d'inversió. Destaca la darrera fase de construcció del(1,7 milions d'euros) i el, al qual es destina 1 milió d'euros per setè any consecutiu, que es dedica a la millora de calçades, voreres, parts infants i camins. "En aquest capítol, mai n'hi ha prou, però creiem que aquesta constància en la inversió per millorar l'estat de la via pública és positiva", ha afirmat l'alcalde.Es preveu també destinar prop d'un milió d'euros a millores de l', en un context de preus desorbitats. Així, es tirarà endavant el que l'alcalde ha qualificat de "pla de xoc d'estalvi energètic", amb mesures com ara destinar 500.000 euros al canvi de l', que incrementarà la qualitat i l'homogeneïtat de la il·luminació i en reduirà el consum, o bé inversions en equipaments municipals, principalment esportius, per rebaixar també la factura energètica.Laaprovada recentment, prevista per al maig del 2023, permetrà que l'Ajuntament disposi d'uns ingressos extres que preveu destinar precisament a aspectes de transformació i millora de l'espai públic i la mobilitat (vianants, seguretat viària, semàfors, millora del transport urbà...). Es preveu destinar-hi el 2023 uns 750.000 euros.També destaquen partides com els 250.000 per al, per tal d'executar el projecte, elaborat de forma conjunta amb el veïnat, per fer millores a paviments, vegetació, enllumenat i returada d'estructures metàl·liques, i també 160.000 euros alDestaca que, després d'una dècada, aquest any 2023 es farà el darrer pagament del(654.000 euros), amb la qual cosa s'haurà pagat ja completament la factura de prop de 14 milions que va determinar una sentència judicial per aquest sector.Finalment, en el capítol d'inversions, es destinaran 100.000 euros alper preparar el terreny per a la instal·lació de gespa artificial.Finalment, s'ha explicat els principals projectes que es preveu finançar amb els fons Next Generation que han anat arribat a l'Ajuntament i que per aquest any 2023 sumen 6,3 milions d'euros. En concret, es desenvoluparan accions del projecte, del projecte dei també per als edificis de l'i la