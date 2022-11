S'inicia amb èxit el «model Manresa», un programa pioner de socialització de joves multireincidents

Neix del conflicte i pretén la convivència

I a partir d'ara què?

Tots ells tenenper furts, estrebades, robatoris amb força o violència. Molts, per no dir tots, són. La gran majoria, no tots, són, el que popularment i de forma despectiva, alguns anomenen exmenas, un estigma que els costarà treure's de sobre. Tots ells van protagonitzar algun episodi delinqüencial durant elsde 2020 i 2021 a. Tots ells porten, encara,que els martiritza per dins i que externalitzaven, en el millor dels casos, amb incivisme, i en el pitjor, delinquint.Eren una quarantena, no més, i la policia els coneixia sobradament. Un a un, personalment. Aquest dimecres quinze d'aquests joves han completat la primera etapa d'un: iniciar un procés de socialització en valors i llengua perquè el món no els resulti un lloc tan hostil i, de passada, ells no semblin tan hostils a la resta del món. Eren vint-i-cinc inicialment, però alguns ja han començat a treballar, o han trobat, o reconegut, vincles familiars o relacionals que els aportaranSón asseguts a la comissaria delsde la Regió Policial Central a Manresa, un lloc que no, però en una circumstància diferent a les passades. Són protagonistes, per bé. Reben un diploma que els acredita dos mesos de. "De fet, la llengua és l'excusa per anar més enllà en una socialització que, sinó fer-los veure que certes actituds els seran contraproduents", explica l'agent, l'autèntica alma mater del projecte, un agent dels Mossos amb cueta i mocador palestí al coll."Vivim en una suposada democràcia, sí, -continua Noé-, però que és, o hauria de ser, una democràcia". Per tant, "de poc serveix" la democràcia o l'aplicació del dret si no podem garantir "la funció social que ha de tenir la societat". "Els joves saben que som policies i que", explica, "i saben, també, quede torn, pels delictes que van cometre en el passat".Però, en contraposició, Noé destaca que "cal treballar plegats, per". "Encara que la gent no ho sàpiga, el 80% dels conflictes en què actua la policia se solucionen a través de la".El projecte neix l'estiu de 2020 quan un gruix de joves i membres de l'associació de dones musulmanes Al Noor es concentren davant de la comissaria dels Mossos a Manresa per protestar pel que interpreten com a la "detenció racista" d'un noi marroquí al Centre Històric de la ciutat . "Fa temps que tenia pendent engegar alguna campanya de caire més social amb el col·lectiu, i vaig veure que llavors tenia l'oportunitat", explica Noé, que, de paisà -com sempre-, va sortir al carrer i va parlar amb els concentrats.A partir d'aquí es van calendaritzar un seguit d'què "inicialment van servir peri el sentiment de greuge que sentien davant d'algunes situacions", explica Noé. Els Mossos d'Esquadra van contactar amb altres estaments de la ciutat per explorar vies per donar sortida, de forma activa, a les necessitats d'aquests joves, "sempre des de la seva".Un dels principals hàndicaps és que els joves no havien passat pelja que, tot i arribar al país essent menors, "eren prou adults com per no tenir recorregut en el sistema educatiu abans de complir els 18 anys". Per això es va començar a pensar en una formació que els facilités l', en aquest cas el castellà, "per facilitar-los la comprensió de les citacions judicials que rebien", però que anés més enllà. Tenien, "però també era important establiramb la resta de la gent que els envolta".Aquest estiu va començar el curs a les aules de l', sobre el mercat Puigmercadal, "amb tres pilars bàsics:". Durant el curs van poder interactuar amb una magistrada de l', amb agents de, o amb la pròpia comissària de la Regió Policial Central dels Mossos d'Esquadra,En paral·lel, també se'ls va oferir acompanyament en els seus assumptes personals. "Alguns teneno dei requereixen atenció del, i tots teneno els falta completar burocràcia d'", explica Noé. "No fem res més que interpretar-los la terminologia jurídica de les citacions que reben o acompanyar-los als jutjats", aclareix, "ells saben quei que, en aquest tema, nosaltres no hi entrarem"."Cal trencar el discurs de victimització que sovint tenen i explicar-los que, a banda de drets,", explica, "però que aquestes obligacions els ajudaran, també, a sortir d'aquest cercle en què han estat ficats".L'agent Jordi Noé treballa en mediació endes de 2001, quan va elaborar el primer informe sobre les bandes llatines que es va fer a Catalunya, a partir d'experiències sobre el terreny a. "Allà vàrem comprovar que no es podia només treballar de forma unidireccional amb sistemes coercitius, i que calia establir un".A vegades no es pot tenir tot controlat. Aquest dimecres a les 11 del matí, quan els joves reben el diploma, la selecció del. Abans de l'inici de l'acte, els joves segueixen de reüll el partit en els seus mòbils. Arriba la cúpula policial de la regió. En Jordi Noé fa estona que brega perquè tot surti bé. També arriba en Dídac, l', que reconeix que és l'experiència que més l'ha omplert professionalment des que es dedica a la formació.Hi ha el regidor de l'Ajuntament de Manresaacompanyat de tècnics municipals, que es mostren disposats a continuar amb el projecte. Imams i representants de lesde Manresa que, més enllà de la religió, s'ofereixen a obrir-los les portes a la comunitat. També hi són presents el president i la directora de la, a través de qui es va trobar finançament privat per al projecte. "No us deixeu dir menas, perquè sou persones; no us deixeu dir pobres, perquè és pobre aquells que només té diners", els venta la monja, mentre els joves assenteixen.Apareix, impecable,, propietari de l'empresa de viladecans, que és qui ha fet l'aportació econòmica per cobrir el curs. "Vosaltres voleu continuar? Perquè jo sí...". Font ha demanat als diferents protagonistes del projecte que "", i que, sobretot, "no allarguem els processos en el temps" per aprofitar la dinàmica iniciada. Formació de català, en oficis, integració a la societat... "cal que la comissió continuï treballant sense pausa", ha reclamat.En paral·lel, el projecte viatjarà aviat cap a(Osona), que viu una situació "molt semblant a la que va viure Manresa aquests passats estius", però la idea és establir-ne unque sigui extrapolable a altres punts del país amb situacions conflictives similars per seguir l'exemple de la capital del Bages.