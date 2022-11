Fira de Santa Llúcia 2022 a Manresa: horaris i com arribar-hi

Dates i horaris de la Fira de Santa Llúcia a Manresa per Nadal

La deés una data especialment marcada en els calendaris festius de les ciutats grans de Catalunya. Coincidint amb la proximitat del, ja fa molts i molts anys que s'ha convertit en l'ambaixadora per excel·lència delstan idiosincràtics d'aquest període hivernal: Santa Llúcia és sinònim de figuretes del, d', de, de corones deper penjar a les portes... I ano n'és una excepció.La capital del Bages és una d'aquestes grans ciutats catalanes que, en certa manera, inaugura el Nadal amb la. Enguany ho farà durant el cap de setmana del, a la, on tant matí com tarda hi haurà instal·lades desenes dei típics de l'època. Tot plegat, acompanyat de, com, cagades desolidàries i actuacions itinerants deA part, caigui en el dia de la setmana que caigui, el, dia de Santa Llúcia, Manresa instal·la parades nadalenques a la. Aquest 2022, Santa Llúcia caurà en dimartsEl cap de setmana del 10 i 11 de setembre, les parades amb productes nadalencs se situaran a la plaça Major durant tot el dia, i el 13 de novembre, Santa Llúcia, a la baixada de la Seu, tots dos emplaçaments en ple Centre Històric.. Per a qui vingui de barris allunyats del centre o d'altres municipis amb transport públic, queda més a prop en, en cas d'agafar el tren, o s'ha de baixar a la parada del carrer Guimerà o de la plaça Europa, en el cas del, o a la de plaça Valldaura, en l', que són les més properes al centre.Qui arribi enés convenient que deixi el vehicle a un dels dos pàrquings més propers, el del, el de la, o el de, ja que trobar un aparcament en superfície aquella data es pot convertir en una quimera, i a banda tindrà la limitació horària màxima de la zona blava.A la Fira de Santa Llúcia de Manresa hi haurà instal·lades desenes dei típics de l'època. Tot plegat, acompanyat de, com, cagades desolidàries i actuacions itinerants deCom ja és habitual, a la mateixa plaça Major s'hi instal·larà el popular, que cada any es converteix en l'estrella de la festa pels més petits. Es tracta d'una activitat impulsada pelsque pretén, d'una banda, aportar un component lúdic i màgic per a la canalla, i de l'altra,per. Així, de dos quarts d'onze del matí a dos quarts d'una del migdia i de cinc a set de la tarda (tant dissabte com diumenge), per 1 euro, els infants poden clavar cops de bastó al tronc de grans dimensions i ser recompensats amb un petit obsequi gentilesa delsde la zona.Diverses entitats i associacions de la ciutat col·laboren amb la Fira de Santa Llúcia oferint propostes entretingudes per a tots els públics. Dissabte, ladurà a terme tallers gratuïts de; el grupprotagonitzarà unaque anirà de la plaça Sant Domènec fins a la plaça Major; les alumnes de l'faràn una exhibició dea les sis de la tarda, i l'cantaràpopulars a partir de dos quarts de vuit del vespre. Diumenge, a banda d'un taller de Nadal a càrrec del CAE, eloferirà una actuació dea dos quarts d'una del migdia.Caigui en el dia de la setmana que caigui, el, dia de Santa Llúcia, Manresa instal·la parades nadalenques a la. Aquest any la festivitat cau en, i a banda de la compra de productes artesanals i decoratius, la ciutadania podrà assistir a la tradicionalal claustre de la Seu i a laque començarà a les onze del matí, també a la Seu. Així mateix, a dos quarts de set de la tarda l'Orfeó Manresà repetirà la cantada de nadales a la Baixada de la Seu.L'organització de la Fira de Santa Llúcia és a càrrec de l', de lai dels Amics de la Fira Santa Llúcia