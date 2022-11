La manresana Sílvia Sanfeliu, distingida en la primera edició dels Premis Teatremusical.cat

“ELLES” - Premi al MILLOR LLIBRET a la primera Gala dels Premis @teatremusical

Premi també per a Next to Normal, amb el manresà David Pintó com a director adjunt

Uns guardons per "dotar de major visibilitat" el teatre musical

Quota manresana en la primera edició dels. L'actriu i dramaturgava recollir, aquest passat dilluns -21 de novembre- el guardó aper, un musical de petit format que tal com la mateixa Sanfeliu va explicar en una entrevista a NacióManresa , "és una història d'amor a les nostres" que vol posar en valor "la importància de qui van ser i de tot el que van fer". I és que si no fos per totes aquestes dones que ens precedeixen, "avui, nosaltres, no seríem aquí".Elles, que parteix d'un encàrrec que la manresana va rebre de l'igualadí(el Kabrota, com se'l coneix popularment), es podria definir com un monòleg musical en què una sola actriu-cantant () encarna fins a deu personatges diferents, tot dones, sorgides d'èpoques diverses però de la mateixa família. "La protagonista és una noia d'ara, del segle XXI, que un bon dia rep una notificació de l'Ajuntament anunciant-li que a partir d'aquell moment passa a ser hereva del seu", narra la premiada. A partir d'aquí, i amb la complicitat d'una tieta-àvia, anirà coneixent qui van ser i com van viure les seves, en el marc d'unple de, homenatges i agraïments."Contents que aquesta bogeria segueixi repartint alegries. Va ser unai aquesta és la meravella del teatre: que un grup de gent molt diferent remi en una mateixa direcció". Amb aquestes paraules, el director manresàagraïa, a través del seu perfil d'Instagram, la confiança que havien dipositat en ell els artífexs de la producció, que va endur-se el premi a, i de la quan Pintó n'és elNext to Normal és un musical que va estrenar-se a Broadway l'any 2008, amb unes crítiques excel·lents i nombrosos premis. Gairebé catorze anys després, un equip de professionals d'arreu, va decidir contemporaneïtzar-lo i convertir-lo en un, en què públic i intèrprets comparteixen espai i escenografia (tota digital, a través de projeccions 360º), com si el món de la ficció i el real s'uníssin en un de sol. Aquesta metamorfosi de Next to Normal va estrenar-se el 6 de juliol d'aquest 2022 en el marc del Festival Grec. Ho va fer en un espai immillorable: elde Barcelona.La gala d'entrega dels primersva celebrar-se aquest dilluns,, a lade Barcelona, i va estar presentada per importants figures del sector, com Estanis Aboal, Ester Bartomeu, Dani Gener, Àngels Gonyalons, Carlos Gramaje, Marc Rosich, Mone Teruel o. En un dels parlaments que va oferir, aquesta darrera va reivindicar la: "seria com un germà bessó del teatre de text, però amb trets característics diferents que mereixen igual admiració", va dir. És per això que va agraïr a Teatremusical.cat l'impuls dels premis, que són "una passa endavant" per "dotar de major" eldintre del sector.