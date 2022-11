Pedro Martínez: «El Benfica ha estat millor»

, entrenador del, ha reconegut el mal partit del seu equip i la superioritat del Benfica durant els quaranta minuts de joc. "No hem fet un bon partit. Hem començat malament. A la segona part hem volgut millorar però hem de reconèixer que elha estat millor", ha dit el tècnic.L'entrenador del Baxi Manresa ha parlat del poc temps de recuperació entre el darrer partit de lai el de la. Més quan la situació de l'equip és molt precària. El conjunt manresà continua desequilibrat per la manca d'un cinc titular.Martínez ha lamentat no haver certificat el. "Ho tenim complicat", ha dit parlant de cara a les dues jornades que queden per completar la primera fase de la competició europea. Amb la inclusió deels manresans no podran incloure ningú més en aquesta fase. Per tant,i el nou pivot que arribi hauran d'esperar la següent fase de la BCL.Sobre Caroline, que aquest dimarts ha debutat, ha preferit no fer-ne cap valoració individual i sha centrat en la situació de tot el conjunt. Elnomés porta un entrenament amb el seu nou equip.