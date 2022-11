El Baxi Manresa fa un mal partit i perd contra el Benfica (82-92)

Elha tingut una mala nit i ha caigut contra el. Els portuguesos han dominat el partit de principi a fi i s'han endut la victòria amb tota justícia. El llançament exterior i el domini en el rebot han estat clau davant d'uns manresans que han estat incapaços de trobar minuts de regularitat. Amb 76-82 i tres minuts per jugar semblava que la remuntada era possible. Però el Benfica s'ha mostrat més encertat i no ha permès que el triomf se'ls escapés.ha debutat amb 11 punts i 4 rebots.han estat els cinc titulars del Baxi Manresa. El Benfica ha contrarestat amb Aaron Broussard, Toney Douglas, Ivan Almeida, Terrell Carter i Makram Ben Romdhane. Els dos equips han començat marcant-se als compassos inicials. Broussard ha estat el primer protagonista de la nit. El seu poder anotador ha permès el Benfica distanciar-se al marcador.ha introduït canvis i feia entrar. Tot i un triple de l'italoamericà els portuguesos seguien ferms al davant (10-19, minut 8). El Baxi Manresa ha seguit fent rotacions però no servien per canviar la dinàmica del partit. Al final dels primers deu minuts el Benfica era clar dominador (17-27).Els visitants han seguit dominant amb comoditat gràcies a l'encert exterior i el domini al rebot. El Baxi Manresa seguia sense trobar el ritme que li convenia. La renda visitant anava creixent i s'acostava als dinou punts que els bagencs van aconseguir a l'anada. Broussard seguia sent un turment per als manresans. I els seus companys el secundaven d'allò més bé. Al cantó manresàque acostés el Baxi Manresa al marcador. El resultat al descans era un perillós (33-48).El Baxi Manresa tenia per endavant vint minuts per intentar la remuntada. Tyson Pérez aconseguia forçar personals però es mostrava erràtic des del tir lliure. L'hispanodominicà només entrava la meitat de llançaments lliures. Harding era un dels que ho intentava en uns moments en què el Benfica començava a fallar en atac. Una jugada en què Tyson Pérez ha anotat i ha rebut personal s'hai el partit s'ha hagut d'aturar uns minuts (44-53, minut 24). Per primer cop en molts minuts els bagencs. Al Baxi Manresa li costava molt rebaixar més aquesta distància. Quan es començava a veure apurat, el Benfica sumava dues bones accions que li permetien respirar novament. Garcia tancava el tercer quart des del punt de personal (60-69, minut 30).Vaulet ihan fet somiar el públic local quan han acostat el Baxi Manresa a set punts (64-71, minut 32). Novament, el Benfica ha tirat del llançament exterior per tornar a respirar. Dos triples seguits obligaven Martínez a demanar temps mort. Tot i les dificultats quedava clar que el conjunt bagenc ho seguiria intentant. Caroline i Harding protagonitzaven un parcial de 5-0 per fer un nou intent de remuntada. Els de Martínez tenien les seves oportunitats, però eren incapaços de fer un gran parcial. Tot i això, a poc a poc anaven descomptant punts al marcador. Harding situava el 76-82 amb gairebé tres minuts per jugar.ha demanat temps mort. Temps que ha servit per asserenar els lusitans i impossibilitar la remuntada local. 82-92 i el primer lloc del grup queda obert.Incidències: Wojciech Liszka (Polònia), Oskars Lucis (Letònia) i Yener Yilmaz (Turquia) han estat elsdel partit.ha estat baixa per malaltia,segueix amb molèsties itampoc no ha entrat a la convocatòria.ha estat escridassat per un aficionats que recordaven l'agressió d'aquest jugador a Marcis Steinsberg al partit de la primera volta. Carter ha estat eliminat.