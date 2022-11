El Cor de Teies estrenarà dissabte al Kursaal el seu nou espectacle «Sons de lluna»

Elacollirà aquest dissabte, 26 de novembre, a les 8 del vespre, l'estrena del nou muntatge del, Sons de lluna, que torna a la sala gran amb un espectacle que recull de cançons que ens faran viatjar al llarg d'una nit, endinsant-nos als poders de la lluna.Des de temps antics s'ha utilitzat la lluna per mesurar el pas del temps. Totes les cultures li han atribuït una influència sobre l'ésser humà. S'ha relacionat amb el moviment de les marees, amb el cultiu de la terra, amb mitologia, amb creences populars, amb la superstició, amb la bogeria, amb la irracionalitat i, sovint, ha estat associada al. Les fases de la lluna canvien de manera cíclica, simbolitzant el fet de néixer, créixer, decréixer i morir.Sota la direcció de, el Cor de Teies, cor de veus femenines nascut ael 2016, el formen una trentena de dones de la població i altres municipis del Bages, que han anat coincidint de manera casual, iniciant aquest projecte amb ganes d'unir veus pel simple plaer de cantar. L'any 2019 ja van presentar al Kursaal, juntament amb ell'espectacle Dones.L'espectacle compta amb direcció escènica de, i tindrà música en directe ambal piano,al violí,a la percussió,al contrabaix ial violoncel. La imatge de l'espectacle l'ha creatLesper veure Cor de Teies tenen un preu de 15 euros (12 euros per a majors de 65 anys, Carnet Galliner i escoles de música, i 10 euros menors de 30 anys) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet