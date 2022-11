L'atenció primària de la Catalunya Central se suma als actes del 25-N

L'(ICS) de la Catalunya Central se suma a la commemoració delaquest divendres, 25 de novembre. La violència contra les dones i les nenes és una de les violacions dels drets humans més esteses, persistents i devastadores del món actual. A Catalunya, aquest 2022, s'han interposatDiversosdel territori han preparat activitats i accions que tindran lloc al llarg d'aquesta setmana coincidint amb el Dia Internacional, amb l'objectiu de conscienciar la població sobre aquest tipus de violència i les conseqüències que té en la salut de les dones.Aquest dimecres, 23 de novembre, la referent de benestar emocional i comunitari, del, farà una xerrada a la biblioteca Cal Gallifa de Sant Joan: Però, per què ella ho permet?, que explicarà des d'un vessant científic el projecte portat a terme a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell per explicar per què les dones, quan estan dins de relacions de violència, no poden sortir-ne tan fàcilment com la població pensa.El 24 de novembre, a les 11 del matí, el referent de benestar emocional i comunitari de l', oferirà la xerrada Violència de gènere en dones grans al Centre Cultural la Creueta de Navarcles.El mateix 25N, la(GTCC) ha preparat unque tindrà lloc de 8 a 10 h a la seu de la GTCC, a Sant Fruitós de Bages, sota el lema Anhelem el dia que no ens calgui defensar-nos contra els agressors. Prou violència masclista!. L'activitat és gratuïta i oberta a totes les professionals de l'ICS Catalunya Central.El dissabte, 26 de novembre, elha muntat un taller de defensa personal, amb la col·laboració del. Tindrà lloc a les 12.30 h a l'Escola Puigsoler. Inscripció prèvia a l'OAC de l'Ajuntament o per Internet A banda, des de l'Institut Català de la Salut s'ha fet arribar a tots els centres sanitaris, tant d'atenció primària com d'hospitals, un domàs que els equips penjaran divendres en el qual es reflecteix, d'una banda, el rebuig de l'ICS a aquesta xacra i, de l'altra, la voluntat de sensibilització en la matèria. També s'ha organitzat una jornada al voltant d'aquest tipus de situacions, que enguany se centra en una nova forma de violència masclista: la. Tindrà lloc el divendres al matí a la seu de l'ICS, a Barcelona, i també es podrà seguir en línia a través d' aquest enllaç L'ICS Catalunya Central recorda que qualsevol dona que sigui víctima depot adreçar-se al telèfon gratuït i confidencial contra la violència masclista 900 900 120, amb atenció permanent 24 h, 365 dies. En cas d'acudir al centre d'atenció primària, la dona serà atesa pel professional sanitari i, si les lesions que presenta ho requereixen, es derivarà a l'atenció hospitalària. El cas es posa en coneixement de la treballadora social de l'equip d'atenció primària per tal que pugui iniciar el procés d'atenció amb aquella persona i perquè treballi coordinadament amb altres agents del territori. Si necessita protecció, s'activa el cos de Mossos d'Esquadra. Des de l'Atenció Primària també s'ofereix atenció per a aquelles dones que han patit violència o per a les que l'estan patint i no la verbalitzen, però el professional ho sospita.