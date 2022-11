La primera Copa Catalana d'eSports de la UFEC, en directe al canal Twitch del bagenc Norman López

La força de les retransmissions en català

Aposta ferma per la digitalització

Tornen els millorsa Catalunya. Les federacions esportives catalanes i la(UFEC), en col·laboració amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, organitzen la primera edició de la, un torneig curt amb fases finals presencials el pròxim 17 de desembre a Asobu eSports Experience., la productora de l'streamer bagenc, produirà les retransmissions de la Copa Catalana amb emissions cada dimecres i divendres a partir de 2/4 de 8 del vespre, amb castejos del propi @lopeznorman44 i de Bobstropajo.Per poder seguir les competicions prèvies a la gran final presencial, especialment de, caldrà connectar-se al Twitch de Norman López Quatre federacions esportives catalanes formaran part d'un campionat d'esports electrònics que iniciarà les seves competicions aquest dimecres, 23 de novembre, i que buscarà convertir-se en l'espai per compartir lade tots els aficionats als eSports de Catalunya.En aquest sentit, les quatre federacions que formen part del programa són la d', amb el joc Gran Turismo 7, per a; de, amb el joc, per a Playstation 4 i Playstation 5; d', amb el joc, i de, amb el joc, per a Playstation 4 .Norman López, és l'streamer en català amb més seguidors a Twitch, amb més de de 10.000, i supera les 13.000 persones seguidores a les seves xarxes socials. López és cofundador de la productora bagenca Gedi Media, que des de l', impulsa la comunicació a través del. Durant la propera fira, els dies 3 i 4 de desembre, el set up de @lopeznorman44 quedarà instal·lat a l'estand de Gedi Media i es podrà viure i veure en directe com es castegen alguns dels jocs que formen part de la Copa Catalana d'eSports.L'aposta de lai de les federacions per a la digitalització redirigeix l'esport català vers un sector creixent, amb. És un pas ferm i decidit que vol acostar adolescents i joves -practiquin o no esport- als eSports de les federacions esportives catalanes.Norman López ha estat recentment a les principals capçaleres dels mitjans catalans per la creació d'un circuit urbà ambientat en Manresa per córrer digitalment en Fórmula1