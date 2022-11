ERC incorpora una esmena de 10 milions d'euros per a la Fàbrica Nova a la llei de Pressupostos estatal

ha fet un gest aquest dimarts a favor de la negociació pressupostària amb la incorporació de diverses esmenes transaccionals de la formació republicana en la tramitació de la(LPGE), i que han estat signades amb els grups parlamentaris delUna d'aquestes esmenes inclou l'aportació dea lade, un dels recintes fabrils més grans d'Europa, i on l'Ajuntament de Manresa i la UPC, entre altres agents, projecten la construcció d'un pol de concentració de tecnologia i coneixement . L' Ajuntament de Manresa hi ha invertit fins ara prop de 14 milions, destinats a la compra del recinte i al projecte de rehabilitació de la nau principal, i l'aportació de l'Estat serà molt rellevant per fer realitat el projecte, que està valorat en uns 45 milions d'euros.La portaveu d'Esquerra Republicana al Senat,, ha explicat que la injecció econòmica de fons estatals "permetrà donar unal projecte d'ubicar a l'antiga fàbrica unper atraure i retenir talent local i internacional i fomentar la investigació i transferència de tecnologia, en un espai que contribuirà a lade Manresa, la Catalunya Central i el conjunt del país".Per la seva part, l'alcalde de Manresa,, ha mostrat la seva "satisfacció" per l'aportació econòmica que suposarà en cas que els pressupostos s'aprovin ali al, i ha destacat que "aquest fet demostra la" i "fa més proper en el temps el somni de tenir al cor de la ciutat un projecte tan important de coneixement i tecnologia". L'alcalde ha destacat que " només fa un any que presentàvem el projecte i ja rebem aquesta important empenta". Aloy ha volgut agrair la feina de diputats i senadors d'ERC a Madrid "i, sobretot, la feina que ha fet la Mirella Cortès per fer possible la incorporació de l'esmena".Els republicans han explicat que la llei de Pressupostos Generals de l'Estat (), amb aquestes esmenes transaccionals, comença el seu tràmit al Congrés, però que encarades de l'òptica de la negociació durant els propers dies, abans no es pugui donar per fet un acord definitiu. Aquest dijous està prevista la votació de la LPGE al Congrés, que continuarà el seu tràmit al Senat durant el mes de desembre, i que en el cas de ser incorporades noves esmenes a la cambra alta legislativa, hauran de ser ratificades finalment en una nova sessió plenària al Congrés.Així mateix, ERC ha fet pública també l'esmena transaccional que preveu l'establiment d'un. Segons l'esmena, signada amb el PSOE i Unidas Podemos, l'Estat transferirà a la Generalitat els fons per a realitzaren l'àmbit ferroviari i de carreteres, per un valor total de prop de 900 milions d'euros.Cortès exposa que des del partit republicà s'ha aconseguit esmenar els Pressupostos Generals de l'Estat "per posar-los al servei de la ciutadania de Catalunya. Hem de fer valdre la força del municipalisme que és elde vertebració del nostre país".