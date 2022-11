Torna l'Endu-Roc a les Comes de Súria amb rècord de participants

L', conegut per ser la gran festa de final de temporada de l', ja compta amb més de 800 participants entre professionals i aficionats, el rècord absolut d'aquesta carrera, que arribarà aquest cap de setmana a la finca de, a Súria.La prova se celebrarà a la finca de les Comes que habilitarà per a l'ocasió les seves més dei tot el necessari per passar-hi un cap de setmana amb totes les comoditats: zona d'acampada, aparcament, vestuaris, zona comercial, exposició dels darrers models de les principals marques, bar-restaurant i molt més.Un total de 23 categories acolliran participants de tota mena i de qualsevol nivell, des de pilots professionals fins a aficionats i nens.El dissabte, totes les categories faran una volta de reconeixement a un recorregut de gairebé 40 quilòmetres, i es fixarà l'per a les proves de diumenge. Aquest mateix dissabte a les 2 del migdia es podrà gaudir de la cursa de la, on participaran les futures promeses d'aquest esport. Joves d'entre 6 i 15 anys, faran vàries voltes a un circuit especialment dissenyat per a ells, en quatre subcategories, amb la seva pròpia entrega de premis.A 2/4 de 4 de la tarda es donarà la sortida de la, una carrera espectacle de curta distància on els 40 pilots més ràpids del tram cronometrat faran diverses voltes en un circuit que transcorre entre les principals zones de públic. La Superpole és una prova imprescindible per a tots els amants i aficionats a l'enduro. Brindarà algunes de les imatges més espectaculars del cap de setmana i també comptarà amb la seva entrega de premis.El diumenge és el dia oficial de la cursa, l'Endu-Roc. A les 10 del matí prop de 100 participants de primer nivell es veuran les cares a la cursa de la categoriaon hi corren alguns dels millors professionals d'aquest esport juntament amb aficionats que volen viure des de dins l'experiència de una gran carrera.A 2/4 de 12 del migdia es farà la sortida d'amb 500 pilots, el límit de capacitat d'aquesta categoria. És la primera vegada que l'organització ha de penjar el cartell de complet en la categoria d'Amics, una prova de gran atractiu que ha anat creixent els últims anys gràcies a la innovadora sortida en format Endu-Roc. En ella, un quad dóna pas d'un en un als participants de forma ordenada i segura.L'Endu-Roc constarà d'unal qual s'han de fer dues voltes, segons a quina categoria. És un format molt atractiu tant per als pilots més exigents com per a tota mena d'aficionats. Es lliurarà una medalla de finisher a tots els que finalitzin el recorregut independentment del seu resultat a la classificació.En acabar la jornada de diumenge, a 2/4 de 4 de la tarda, es procedirà alals cinc primers classificats de cada categoria i als vencedors scratx de l'Endu-Roc.Aquesta edició comptarà amb grans noms del motociclisme, com els recentment proclamats subcampions del mónamb KTM iamb Rieju. També hi participaran els actuals campions d'Espanya d'endurode l'equip WP Eric Augé.que hi participaran són, Cristóbal Guerrero i Alejandro Navarro amb l'equip BETA, Bernat Cortés amb GasGas, els pilots d'Honda, Kirian Mirabet i Alejandro Ceballos, i els pilots de Rieju, Pau Tomás i Francesc Moret. També hi tindrà presència l'equip Sherco amb Yago Dominguez i Antonie Magain i l'equip Husqvarna amb el pilot Sergio Navarro. El pilot del Rally Dakar i quatre vegades guanyador de l'Endu-Roc Oriol Mena, tampoc es perdrà aquesta edició tan multitudinària.