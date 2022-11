«Celebrem Cussà» revisarà vida i obra de l'escriptor berguedà, dijous a la Papasseit

Fa poc més d'un mes,anunciaven que per cap d'any perdrien el dret d'edició de les novel·les deCavalls salvatges i Formentera Lady, "per obra i males arts d'una agent i una editorial". Uns dies després va transcendir que l'editorial que havia adquirit els drets de certes obres de l'escriptor berguedà, recentment traspassat, eraEl 8 de setembre, ladeva acollir un acte organitzat per les dues editorials damnificades per celebrar l'obra de Cussà i moure els exemplars que encara els queden de les obres que hauran de destruir a finals d'any.L'acte, que va comptar amb la participació de nombroses persones del sector de la literatura catalana, va tenir tant d'èxit que els editors han iniciat una. Aquest dijous a les 7 del vespre serà l'hora de la, que, juntament a, portarà l'acte d'homenatge Celebrem Cussà a Manresa.A la Papasseit, els editors d'Edicions L'Albí i La Breu Edicions,, conversaran sobre l'autor i en llegiran fragments, juntament amb els escriptors, Premi Amat i Piniella 2012, i, autor d'una quinzena de llibres, i, fundadora del projecte, que pretén difondre la literatura catalana a les xarxes.Amb aquesta proposta, la llibreria Papasseit continua el seu programaque, un cop al mes, apropa a diferents figures i realitats de la literatura i el pensament. La següent proposta de la llibreria serà el 15 de desembre i comptarà amb editors, traductors i prologuistes que parlaran del projecte L'Agulla Daurada , una nova editorial de narrativa radical en català amb seu a Manresa.