L'Ajuntament programa tractaments fitosanitaris als xiprers del cementiri i a pins i cedres de Manresa

L'ha programat tractaments fitosanitaris alsdeli alsa diversos punts de la ciutat, actuacions que tindran lloc les nits de dimecres i dijous d'aquesta setmana, en horari de les 11 de la nit a les 6 de la matinada de l'endemà.El tractament fitosanitari als xiprers del cementiri de Manresa s'aplicarà a 97 exemplars. La plaga a controlar és l'del xiprer, que provoca assecaments als exemplars afectats i redueix el seu valor ornamental. En atacs continuats fins i tot poden produir la mort dels arbres.El tractament fitosanitari als pins i cedres s'aplicarà a un total de 460 exemplars situats a diverses àrees de la ciutat.Els treballs previstos es faran als següents punts:- Font dels Capellans (entorn zona esportiva).- Entrada barri Verge de les Neus (a la rotonda accés a l'avinguda Universitària).- Llar infants - La Llum (a fora).- Parc de la Font del Gat (parc zona gespa i a sota el parc infantil).- Espai verd carrer Font del Gat – carrer Rosselló.- Balconada – carrer Josep Esteve (arbrat que es pot accedir des dels camins).- Balconada – balcó.- Cal Gravat i carrers Pau Picasso, Puig i Cadafalch, Domenech i Montaner (tota la corba de l'institut).- Cal Gravat - Ctra. Pont de Vilomara.- Sant Pau (entorn camp de futbol i arbrat que es pot accedir des dels camins).- Escola barri del Xup.- Congost - Pista Atletisme - Ctra. Sant Joan (arbrat que es pot accedir per la carretera).Aquest control és una mesura necessària per a la salut dels arbres i permet combatre la, unque ataca totes les espècies de pins i cedres. El tractament es farà amb un equip atomitzador per arribar a qualsevol part de l'arbre. L'actuació es realitza en horari nocturn per evitar molèsties als veïns. És recomanable que els habitants d'aquestes zones, en aquest horari, tanquin portes i finestres, retirin els animals domèstics, aliments i objectes dels balcons i no passin sota la màquina aplicadora durant la feina.