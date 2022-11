Vuit artistes exposen sobre el llegat d'Ignasi de Loiola en el món contemporani

Elinaugurarà aquest dijous a les 6 de la tarda Matèria d'exercici, unade diversos artistes que reflexionen sobre el llegat d'i els exercicis espirituals, i el seu sentit en el món contemporani.La mostra està organitzada per l', el, el. L'acte d'inauguració comptarà amb les intervencions de l'alcalde de Manresa,; de la regidora de Cultura i Festes,, i d'un dels comissaris,. Es podrà visitar fins al 15 de gener, de dimarts a diumenge de 17.30 a 20.30h.L'exposició, preparada pels manresans Oriol Fontdevila i Oriol Vilanova, inclou noves produccions que han estat realitzades per a l'ocasió per part dels artistes(Barcelona, 1973),(Azpeitia, 1974),(Caracas, 1962) i el mateix(Manresa, 1980). També reunirà treballs de(Cabrils, 1880 – 1959) i(Manresa, 1937 – 2020), i un projecte de comunicació gràfica per part del col·lectiu, format per(Sabadell, 1983) i(Manresa, 1983).Matèria d'exercici desplega un conjunt d'aproximacions als, amb una aproximació actualitzada i a la vegada crítica a aspectes del llegat d'Ignasi de Loiola relacionats amb la mística popular, la propaganda política i religiosa, la cultura visual, així com episodis de la història controvertits relacionats amb lao bé personatges comL'exposició pren com a referència la qüestió de l'exercici, com a herència d'Ignasi de Loiola, que transcendeix l'estricte àmbit de l'espiritualitat: els exercicis espirituals són probablement la primeraen un sistema pràctic.La mostra inclourà com a proposta educativa unaadreçada a grups d'alumnes d'ensenyament secundari i batxillerat, així com un seguit d'activitats proposades per fer a l'aula. El servei serà gratuït, en horari lectiu. Cal fer reserva prèvia al correu electrònic centrecultural@ajmanresa.cat o al telèfon 93 872 01 71.D'altra banda, s'han organitzat un seguit de, la primera de les quals, serà col·lectiva de tots els artistes presents, i tindrà lloc el mateix dia de la inauguració, a les 7 de la tarda. El 16 de desembre, a les 7 de la tarda, hi haurà una conferència sobre l'obra de Josefa Tolrà, que anirà a càrrec de. El 12 de gener, també a les 7, hi haurà un col·loqui-conferència a càrrec d'Oier Etxebarria. Finalment, l'endemà, 13 de gener, a la mateixa hora, hi haurà una xerrada d'un dels artistes participants, Rubèn Verdú.