Dijous se celebrarà l'acte de graduació de la promoció 2022 de la UPC Manresa

Aquest dijous, 24 de novembre, a les 7 de la tarda se celebrarà l'acte de graduació dels 166 estudiants i estudiantes de grau, postgrau i màster de la promoció 2022 de l'(EPSEM), centre docent de la(UPC) a Manresa. L'acte tindrà lloc al Teatre Kursaal de la ciutat.A l'acte de graduació hi intervindran, alcalde de Manresa;, vicerector de Política Universitària de la UPC, qui presidirà l'acte; i, director de l'EPSEM. També hi intervindrà, graduat en enginyeria electrònica, industrial i automàtica per la UPC Manresa, que apadrinarà la promoció 2022. Actualment és el director d'operacions a l'empresa Teknia.Presentada per la periodista bagenca, la gala comptarà també amb la intervenció de l'estudiant amb millor expedient de la promoció, i serà l'escenari d'entrega de diversos guardons.En el decurs de la cerimònia s'atorgaran els, per part de la UPC Manresa, i de màster, per part de la Caixa d'Enginyers. També es lliuraran els premis Domènec Valero, TIC Bages i Emili Viader als millors treballs de fi de grau i màster, que atorguen el Col·legi d'Enginyers Graduats i d'Enginyers Tècnics Industrials de Manresa (CETIM), l'Associació TIC Bages i el Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics i de Grau de Mines i Energia de Catalunya i les Balears i el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Nordeste, respectivament. Així com també l'empresa DENSO lliurarà els premis DENSO a l'estudiantat destacat.Durant l'arribada dels assistents, els integrants dels equips d'estudiants, imostraran, al pati del Kursaal, els vehicles amb els quals competeixen a la Formula Student i la Moto Student.La gala comptarà també amb una actuació sorpresa i l'actuació de la, que posarà punt i final a l'acte.