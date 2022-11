Àurea Autet i Rafael Fernández, d'Althaia, premiats pel Col·legi de Metges de Barcelona

Sobre els Premis a l'Excel·lència Professional

La Dra.i el Dr., professionals de la, seran guardonats en l'edició del 2022 delque anualment atorga el(COMB). El lliurament del reconeixement tindrà lloc dilluns 28 de novembre en un acte que se celebrarà a l'Auditori Axa de Barcelona.La Dra. Àurea Autet és la cap del Servei dedes de l'any 2008 i actualment també és directora dede la Fundació Althaia. A nivell docent, és coordinadora delde la, professora col·laboradora a la mateixa universitat i docent en altres màsters. Ha estat vicepresidenta de la Junta de la Societat Catalana de Psiquiatria Infantil i Juvenil, ha participat també en diversos grups de treball deli és assessora experta del. Es va formar com a especialista a la institució en la primera promoció de residents de psiquiatria. Serà premiada en la categoriaEl Dr. Rafael Fernández és especialista de. Va ser cap clínic a l'i ha estat cap del Servei de Medicina Intensiva de la Fundació Althaia des del 2008 i fins el 2021. A nivell docent, ha estat catedràtic de la. En l'àmbit de la recerca, ha publicat més de 200 articles internacionals i nacionals i ha obtingut finançament públic per nombrosos projectes, així com premis de societats científiques nacionals i internacionals. A més, ha impulsat la creació d'un grup de recerca clínica centrada en ela la Fundació Althaia, del qual n'és coordinador. En aquest cas, el reconeixement a l'excel·lència és per a la seva activitat investigadora. El Dr. Fernández serà premiat en la categoria deEls Premis a l'Excel·lència Professional són el reconeixement que el Col·legi de Metges de Barcelona fa cada any a 42 professionals de diferents àmbits assistencials que han destacat durant l'anyEls guardons es donen des de 2004 i s'atorguen en els àmbits de la medicina hospitalària, l'atenció primària, la salut pública i mental, l'atenció sociosanitària, la recerca biomèdica, l'educació mèdica i les humanitats mèdiques.Es premien també quatre equips assistencials multidisciplinaris que han destacat durant l'any per la seva tasca professional i treball en equip.