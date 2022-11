La 12a edició de la Bell Race tornarà diumenge al runam salí del Cogulló

Aquest diumenge a les 9 del matí estan convocats a l'de, a, prop de 400 corredors que participaran a la 12a edició de la cursa. Els esperen trams nous, premis nous, avituallaments, una bossa i un final de festa.En aquesta edició, els participants trobaranen el recorregut curt de 10km i en el llarg de més de 16km. Aquest recorregut no es fa públic amb l'objectiu que els participants es trobin amb els nous trams i vagin. Els organitzadors han variat els primers 2 quilometres de la sortida, algunes seccions abans de la pujada deli una altra secció abans de pujar alEnguany, a part dels premis per als tres primers homes i dones dels dos recorreguts, hi haurà premi al participant que passi(curta i llarga) en commemoració a l'edició. Un altre premi serà per al participant que arribi enLa cursa llarga té, el de la Campana en el quilòmetre 6, que és compartit amb el de la cursa curta. Aquí, els participants trobaran un avituallament molt complert amb pernil de Porc de Palou, un sortidor de cervesa Guineu, i la possibilitat de fer un cafè, gràcies a Cafès del Bages. El segon avituallament de la cursa llarga estarà ubicat al quilòmetre 12.La traca de sortida que donarà l'inici a la cursa serà a les 10 del matí. A partir d'aquí, els participants tindran tres hores per fer tot el recorregut. A l'1 del migdia es farà l'dels primers corredors i tot seguit es farà el sorteig del material esportiu.Les inscripcions estan obertes a través de la pàgina web del Campionat Maqui . Actualment queden una cinquantena de places disponibles. El mateix dia de la cursa no es podran fer inscripcions.