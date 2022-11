Santpedor acollirà dijous la 36a Trobada de delegats i delegades del Bages

serà enguany la seu de laque organitza anualment el servei de Joventut del. 350 alumnes de la comarca es trobaran al municipi en una matinal d'activitats adreçades a donar eines i facilitar la tasca de delegats i delegades.La Trobada, que té per objectiu posar en valor la participació d'aquests alumnes que assumeixen el rol de delegat d'aula, estarà dinamitzada pel professorat i l'alumnat delde l'de Manresa. La benvinguda i cloenda de la sessió es farà ai les sessions en grups es faran a diversos equipaments del municipi com el, lao l'En aquesta activitat també hi participen elsdels municipis de la comarca mostrant-se com a referents en el territori.