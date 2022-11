El FABA anuncia les dates del 2023 i obre la seva convocatòria

El(FABA) ha anunciat les dates per a l'edició de 2023, i es realitzarà del 7 al 13 de maig a l'edifici l'. La 6a edició del festival es consolida després de la pandèmia i oferirà un cartell que reforça els seus valors. La convocatòria de l'edició ja està oberta.L'any passat ja es va realitzar una convocatòria dividida en modalitats, però enguany canvien i es posa el focus eni en la participació. Les tres modalitats són projectes artístics per exhibir al2023, persones aque vulguin formar part de produccions del FABA i idees que necessiten. Les convocatòries estan obertes fins al 20 de desembre del 2022 a les 23.59h.La primera modalitat és una crida a totes les persones que vulguin presentar el seu projecte a l'edició 2023 del festival. Una proposta de qualsevol, escènica o no escènica, que busca un espai on donar-se a conèixer. Les propostes d'aquesta modalitat es poden enviar a través d' aquest formulari en línia En segon lloc, es busquen persones per participar en produccions del FABA. Al llarg dels anys, el FABA s'ha caracteritzat peron s'entrellacen artistes, agents culturals, persones inquietes, amb el teixit cultural de la ciutat. Bons exemples en son els projectes(2020) o el(2022), que veurà el resultat de la seva implementació l'any 2023, entre d'altres. Aquesta convocatòria és per aquelles persones que no tenen cap projecte a presentar, però que creuen que poden aportar nous punts de vista. Cal enviar la proposta a aquest formulari L'última modalitat de convocatòria és una aposta per la creació. Persones amb idees, projectes i iniciatives relacionades amb lao els conceptes de comunitat i co-creació i. En aquest formulari es pot enviar la informació d'idees en procés de creació.Totes les propostes presentades rebran una resposta per part del FABA, tant si han estat seleccionades com si no encaixen en l'edició 2023. Els artistes seleccionades de les tres modalitats rebran unaper part del festival.