Súria inicia obres de reparació i millora en diferents trams del nucli urbà

L'preveu portar a terme en els propers mesos diferentsen diferents trams de circulació de vianants i vehicles, dins del nucli urbà. Actualment s'està portant a terme una actuació de millora a laper a l'arranjament de trams de vorera malmesos per les arrels dels arbres plantats en la via pública.Les obres que actualment s'estan desenvolupant a la carretera de Manresad'una superfície aproximada de 100 m2 entre la carretera de Balsareny i el carrer de la Bòbila, en els dos sentits de circulació. Aquesta actuació ha estat impulsada i coordinada per les àrees municipals de Via Pública i Urbanisme.Mentre es desenvolupin aquestes obres a la carretera de Manresa, no serà possible el pas de vianants pels trams afectats pels treballs. Es demana alsper passar a l'altra banda del carrer.Lava aprovar el passat 10 de novembre un projecte d'obres de reasfaltatge de l'accés aldes de la carretera de Castelladral, l'avinguda de la Generalitat i el passatge Joan Oliver, que es faran a partir de les properes setmanes.D'altra banda, la Junta de Govern Local aprovarà properament un contracte de serveis per tal de portar a terme obres de reparació i millora en diferents punts de voreres.