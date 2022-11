Alfred Bosch, Toni Cruanyes, Maite Salord i Antoni Vives, finalistes del XXIII Premi Amat-Piniella

Les quatre obres finalistes de l'Amat-Piniella 2023

El temple dels pobres, d'Alfred Bosch (Columna)

La Vall de la Llum, de Toni Cruanyes (Destino)

El país de l'altra riba, de Maite Salord (Proa)

Lliçó d'arquitectura, d'Antoni Vives (Ensiola)

El jurat d'enguany

Requisits de les obres finalistes

Procés de selecció

Història del premi

Ja han estat seleccionades les quatre obres finalistes que optaran al vint-i-tresè, que convoquen conjuntamenti l'. Les obres seleccionades pel jurat en aquesta vint-i-tresena edició són El temple dels pobres, d'; La Vall de la Llum, de; El país de l'altra riba, de, i Lliçó d'arquitectura, d'. El Premi està destinat a reconèixer una obra publicada que se centri o reflecteixi algun dels moviments socials contemporanis i té una dotació econòmica de 2.000 euros per a l'obra guanyadora.La cerimònia de lliurament tindrà lloc a l', el dia 22 de febrer de 2023, a les 7 de la tarda. Un mes abans, el 18 de gener, es farà la presentació de les obres finalistes en el marc d'una tertúlia amb els autors, a la sala d'actes delEl Jaume i la Lola són. Quan s'inauguren les escoles dins del recinte, formen part de la primera fornada de nens educats en aquella institutció de pedagogia moderna, sempre a l'ombra del temple i amb el privilegi de conviure amb el gran. Els nens van creixent i viuen amors, amistats i enemistats que s'aniran solapant amb la construcció del temple i amb l'evolució històrica del país.Una novel·la emocionant que relata unes vides lligades a un dels monuments més importants de Catalunya i a unes circumstàncies històriques convulses.En aquest llibre, Toni Cruanyes recorda la vida del seu avi, que és la història d'un temps i un país. Un homenatge a una generació d'homes i dones que van sobreviure a una guerra quan eren nens. Una vida que abraça bona part del segle XX.Cruanyes s'allunya, en aquesta obra narrada per ell mateix, de la seva faceta més periodística per oferir-nos un. La Vall de la Llum, un poble de canyes, vent i fang, es desperta a la modernitat a través de les vivències amb què una família pagesa s'obre pas en un món que es transforma molt de pressa. Un relat verídic però escrit com una novel·la, amb un alt contingut dramàtic i evocador.Un avió alemany que ve de bombardejar la costa nord d'Àfrica cau a l'Illa de l'Aire, al sud-est de. Alhora, a la ciutat d'Alger, l'Alfred Gold i el seu net Daniel, jueus que han travessat França fugint dels nazis, obren una sastreria. La visita d'un elegant colon francès, Michel Bisset, que regenta el restaurant més luxós de la capital algeriana, el, els obre una esperança.Al restaurant, el jove Daniel Gold coneix l'Omar, un excombatent de les tropes franceses, i la Isabel, una noia provinent de Fort de l'Eau, població de la badia d'fundada i habitada per menorquins. Cinquanta anys més tard, als carrers de Barcelona, la Marta i la Hanna, inicien una relació amorosa en què pesen els secrets i la memòria familiar de l'una i de l'altra. L'encreuament de les dues històries confegeix un tapís que mostra, entre violents episodis col·lectius, unes vides que s'aferren a l'amor i a la solidaritat.Georg von Schnitzler va idear i va pagar el pavelló alemany de l'de 1929, conegut com a pavelló. Von Schnitzler era el màxim dirigent del conglomerat químic IG Farben. La seva empresa produí el gas, el gas d'Auswitzch, el seu camp, on assassinaren més d'un milió de persones. A més de gasejar persones, Von Schnitzler comprava jueus i altres presoners a preu de saldo a les SS i els feia treballar fins a la mort en règim d'esclavatge. Els presoners, esclaus, duraven quinze dies. Era més barat comprar-los i matar-los de gana i de fred mentre produïen que no pas gastar per alimentar-los.Von Schnitzler i la seva muller, Lilly, van esdevenir pilars de la cultura alemanya dels anys trenta fins a la fi de la. Antoni Vives ens convida a un sopar amb el matrimoni Von Schnitzler que situa Barcelona a l'origen de la tragèdia nazi.Elque decidirà quina de les obres és la guanyadora està format per Llorenç Capdevila, escriptor; Montserrat Caus, bibliotecària de la Biblioteca del Casino; Jordi Estrada, escriptor; Toni Mata, periodista de Regió7; Genís Sinca, escriptor i periodista, i Anna Vilajosana, periodista i presidenta d'Òmnium Bages-Moianès.Les obres que participen en el Premi Amat Piniella han de ser, han de ser originalment escrites en llengua catalana, s'han d'haver publicat, en el cas d'aquesta convocatòria, entre l'1 de setembre del 2021 i el 31 d'agost del 2022, i han de centrar-se o reflectir algun dels moviments socials contemporanis.Una comissió assessora, formada per representants de les diferents entitats i institucions implicades en l'organització del Premi (Ajuntament de Manresa, Òmnium Bages-Moianès, Biblioteca del Casino, Gremi de Llibreters, Associació Memòria i Història, Associació Misteriosa Llum) selecciona, entre els mesos de juny i setembre, lesi n'acaba triant les finalistes.L'any 2000, a Manresa, es va convocar per primera vegada el premi de novel·la Joaquim Amat-Piniella, destinat a premiarque reflectissin o se centressin en algun gran moviment social i contemporani.El premi va néixer per iniciativa d'i va ser convocat durant sis anys, ininterrompudament, per aquesta entitat, conjuntament amb l'Ajuntament de Manresa i l'editorial Columna.Diverses circumstàncies (la baixa qualitat i quantitat d'exemplars presentats en algunes de les convocatòries, la retirada de l'editorial i, per tant, de la dotació i publicació de l'obra premiada) van anar deixant el premi en una situació delicadaTot i la decepció pel fet que el premi Amat-Piniella, tal com havia estat plantejat, no pogués tenir continuïtat, es va considerar que hi havia(sobretot pel que té d'homenatge a un manresà que va ser un dels principals escriptors catalans de la postguerra), si bé es va considerar que calia sotmetre'l a una radical reorientació.Així, a partir de l'any 2006, el premi ha tingut com a objectiu reconèixer públicament una obra narrativa, novel·la o llibre de memòries, que reflecteixi una preocupació social envers el, i que hagi estat publicat durant la temporada anterior.Des de l'any 2019, a més, el premi té una dotació de 2.000 euros.