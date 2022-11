Santpedor commemorarà el 25-N amb activitats de conscienciació i prevenció de la violència contra les dones

L'organitzarà un any més una campanya de sensibilització per fer visible la lluita contra la violència masclista, coincidint amb elL'serà el mateix 25 de novembre a les 6 de la tarda a la plaça Gran U d'Octubre i comptarà amb la col·laboració dels infants i joves de l'i el. També està previst unadreçat als joves de 2n d'ESO de l'IES d'Auro, i que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.Per cloure els actes del 25-N s'ha programat per al diumenge 27 a 2/4 de 6 de la tarda a la placeta del Born l'El crim dels llençols blancs, de la companyia. Es tracta d'una acció teatral de denúncia al voltant dels crims contra les dones, que no distingeix d'edat, origen ni condició social. Tres cossos, tres vides trencades per laque donaran veu a totes les dones que han mort a mans de les seves parelles o exparelles.La regidora d'Igualtat,, assenyala que "malauradament s'ha de continuar commemorant aquest dia per sensibilitzar els santpedorencs d'aquesta xacra social. No tolerem cap tipus de violència, ni verbal ni física cap a les dones. Ens hem d'implicar tots perquè no segueixi succeint".