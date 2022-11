Més de 5.500 alumnes inscrits a les activitats del Consorci i el Camp d'Aprenentatge del Bages

Quan només fa dos mesos que s'ha iniciat el curs, les activitats educatives sobreque s'ofereixen des deli elja tenen més de 5.500 alumnes inscrits, una xifra que anirà augmentant al llarg del curs.El programaté previstes 74 actuacions, amb un total de 2.069 alumnes. L'activitat amb més participació seran les visites al, amb un total de 1.197 alumnes. Altres activitats que es desenvolupen al llarg del curs són les visites al, tallers de reciclar l'oli fent sabó o de les propietats del materials, i xerrades sobre el compostatge a l'escola i sostenibilitat i consumisme.El programa, del Consorci del Bages, ja té confirmades 158 activitats en 28 centres educatius del Bages i part del Moianès, amb més de 3.200 alumnes. La mòbil va a l'escola apropa laals centres de primària, per recollir residus o per fer jocs i altres activitats pedagògiques adaptades a l'edat dels cursos participants.D'altra banda, elsque es fan a primària aquest any es dedicaran a la geologia, però en el cas de centres de secundària es continuaran desenvolupant diversos projectes sobre medi ambient. En quatre centres de secundària es faran els Projectes Compartits d', en què s'estudia la ciutat o el centre educatiu com a ecosistema i l'alumnat explorarà temes relacionats amb l'energia, la mobilitat, el consum, els residus, l'aigua i la biodiversitat per desenvolupar plans de millora. A més, un altre centre realitzarà el projectesobre l'energia.