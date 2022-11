Cardona s'organitza per visibilitzar el Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones

L'inicia una setmana plena d'actes al voltant del, que ja va començar amb uni "resistències a les pantalles", a càrrec de, el passat 8 de novembre dirigit a alumnes de l'institut de 1r de batxillerat.El divendres, 25 de novembre, coincidint amb la commemoració del, l'Ajuntament s'aturarà a les 12 del migdia davant de l'edifici del consistori (Plaça de la Fira, 1) per fer ladel 25-N, que comptarà amb una actuació d'i amb la col·laboració de l'El mateix divendres, a les 5 de la tarda, laacollirà una representació delsLes bruixes de l'Arlet i Artut i Clementina, sobre la diversitat i la igualtat, a càrrec dels nens i nenes de l'L'endemà dissabte, coincidint amb laque organitza l'Associació de Veïns de, a les 5 de la tarda hi haurà l'La petita puça, a càrrec d', un conte cantat, contra la discriminació de gènere i per la igualtat. Serà al carrer Església de La Coromina.Els actes pel 25-N posaran punt i final el diumenge amb l'espectacle Ara ets tu qui canviarà la història, una creació de, amb la participació d'en Guillem, la Sira i la Mia, Serà a 2/4 de 12 del migdia a la Fira de Baix i, finalment, amb unper a l'eliminació de la violència masclista a càrrec deAls actes, que organitza l'Ajuntament de Cardona, de la mà de la regidoria d'Igualtat, hi col·laboren el, la Biblioteca Municipal, el, lai l'