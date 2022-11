La pedagoga Eva Bach lidera el nou Postgrau en Educació Emocional d'UManresa

Emocions, rigor i coneixement científic

Un postgrau d'autor

Formació semipresencial

La reconeguda pedagoga i escriptora, juntament amb la mestra i especialista en innovació educativa i educació emocional,, són les coordinadores del nouqueposarà en marxa el proper mes de febrer.Es tracta d'un postgrau amb una metodologia innovadora que vol donar eines a les persones que el realitzin, principalment docents, per saberen el dia a dia professional. Es presenta com un postgrau que pot ajudar tant en el desenvolupament de la professió docent com en el pla personal. A banda del prestigi i l'expertesa de les coordinadores de la formació, el postgrau compta amb un cartell de, experts en cadascun dels àmbits que formen part del temari.El postgrau incorpora, com a aspectes que el fan singular,amb Eva Bach i l'elaboració d'unque substitueix el treball final de postgrau.La degana de la Facultat de Ciències Socials de Manresa,, ha explicat que aquest és un postgrau que vol posar l'èmfasi en el rigor i el coneixement científic. "No tot s'hi val quan parlem d'emocions", ha dit. En aquest sentit, el postgrau donarà eines per aplicar aquest coneixement i per avaluar-ne les accions, per conèixer noves experiències que permetin tant innovar en aquest àmbit, com fer recerca.Segons Eva Bach, la formació parteix de l'de la importància de les emocions en l'aprenentatge i dels beneficis d'una bona educació emocional. "Tant important és aprendre a pensar i raonar bé, com saber aprendre a, a humanitzar-se". A més, ha afegit, "és impossible no fer transmissió emocional en l'educació, encara que sigui de manera inconscient", per això és important que totes les persones que es dediquen a la docència siguin conscients d'aquesta responsabilitat i que es formin per donar resposta a aquesta realitat.Tot i ser especialment útil per als professionals de l'educació, el postgrau té una mirada àmplia. Aloma Cuiné explica "que no només s'educa a les aules" i per això aquesta és una formació que poden fer totes aquelles persones que tinguin, independentment de la seva titulació. "És una formació que aporta un valor afegit a la nostra vida", ha dit.L'equip docent, integrat per 29 persones, totes elles expertes en les seves àrees, és un dels elements més destacats d'aquest postgrau, segons Eva Bach. El programa es divideix en: antecedents, bases i fonaments de l'educació emocional; competències socioemocionals bàsiques; educació emocional i família, i l'educació emocional aplicada a l'escola i a l'aula.La formació donarà a totes les persones que la facin, per innovar, per fer recerca en educació emocional, per implantar projectes a nivell d'escoles i per fer educació social comunitària. Tot plegat, han destacat les coordinadores, amb voluntat de tenir cura de totes les persones participants, plantejant un calendari acadèmic que permeti conciliar la formació i la vida personal i unificant ciència i humanisme.El postgrau s'impartirà en, entre els mesos de febrer i desembre de 2023. Les activitats presencials es faran els divendres a la tarda i els dissabtes al matí i les classes virtuals els dilluns i dimecres a la tarda. A més d'aquestes classes, el programa inclou conferències i activitats de l'escola d'estiu per a mestres i professors.