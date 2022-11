El Baxi Manresa pot assegurar-se el primer lloc a la BCL

Quaranta-vuit hores després del triomf contra el Baskonia , eljuga un altre partit important. Els dereben elaquest dimarts (21.00h. Esport3) en busca d'un triomf que gairebé els garantiria la primera posició del grup F de la(BCL). La victòria per sí sola donaria la primera plaça de forma virtual. Aquest primer lloc seria matemàtic si dimecres els'imposa al. Martínez dirigirà el seu trenta-quatrè partit amb el Baxi Manresa en competició europea i igualaràcom a tècnic amb més partits dirigits a Europa.han estat els encarregats de parlar el dia abans del partit. Badio creu que tots els partits són diferents, però el què no canviarà és que el Baxi Manresa "ho donarà tot". El senegalès vol certificar la classificació per a la següent fase de la BCL i demana que els aficionats els animin tant com van fer contra el Baskonia. El jugador exterior defineix el seu rival com un equip "físicament fort", però es mostra optimista amb les opcions de victòria del seu equip.Vaulet pensa que el més important és "continuar construint-nos com a equip amb els nous jugadors que tenim i seguir amb energia". L'argentí diu que la victòria contra el Baskonia va ser una importantque espera mantenir tant a la BCL com a la. Vaulet coincideix amb Badio a l'expressar que el Benfica és un equip fort però recorda que el Baxi Manresa és l'únic equip que engany l'ha derrotat comptant competició nacional i europea.El Benfica continua fort a la lliga portuguesa i aquest cap de setmana va aconseguir la vuitena victòria seguida . Els lisboetes són primers al seu campionat nacional amb un ple de victòries i amb encara un partit pendent de jugar. Al partit de la primera volta, el Benfica va plantejar força dificultats al Baxi Manresa durant molts minuts. Al tram final, els bagencs van escapar-se al marcador i van sumar un triomf més ampli al marcador que sobre la pista.