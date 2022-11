Sant Joan celebrarà un concert benèfic pel Dia Internacional contra la violència masclista

celebrarà un concert solidari pel, el mateix dia de ls commemoració, el 25 de novembre, a càrrec dei la cantant d', Gemma. Serà a la Sala de Cultura Cal Gallifa sobre les 9 del vespre. El donatiu serà de 5 euros i els beneficis aniran destinats a entitats de suport a dones maltractades.El mateix dia 25-N a les 12 del migdia es farà laa l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. A les 6 de la tarda hi hauràa la Ludoteca Cal Gallifa, a les 8 del vespre se celebrarà unaa Cal Gallifa, i abans del concert esEl monstruo perfecto.Durant la setmana, Sant Joan celebrarà altres actes relacionats amb el 25-N. El dimecres 23 de novembre, a 2/4 de 4 de la tarda a la Sala petita de Cal Gallifa, es portarà a terme el taller Soc dona. Com construeixo el meu dia avui?, a càrrec de. A les 6 de la tarda, a la Biblioteca, la professional del CAP de Sant Joanpronunciarà la xerrada Però per què ella ho permet?.L'endemà dijous, 24 de novembre, la Biblioteca acollirà a partir de 2/4 de 6 de la tarda, l'amb Coses de porcs i altres animalades, a càrrec de