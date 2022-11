Arriben a les cotxeres de Manresa els primers dos busos 100% elèctrics

Els primers dosja han arribat a. Aquest dilluns al matí, s'han mostrat a la premsa en una trobada a les cotxeres que ha comptat amb el regidor d'Urbanisme i Mobilitat,, i amb representants de), empresa que té la concessió del bus urbà a la ciutat. El regidor ha detallat que la inversió global per renovar la flota i millorar el servei ascendeix a 6.140.951,86 euros, 2.366.050,15 dels quals arribaran a través del(PRTR) finançat amb els fons europeusSegons ha exposat, la inversió inclou la compra de vuit busos (5.111.040 euros), l'adaptació de les instal·lacions per poderde la flota, amb unai vuit punts de càrrega (628.832,22 euros) i la millora de l'eficiència i la digitalització del servei, que incloua les parades,per als vehicles i(401.079,64 euros).Tal com ja es va avançar el passat setembre, els primers autobusos 100% elèctrics que faran el servei regular deentraran en circulació durant el mes de desembre i s'aniran incorporant a la flota dede manera progressiva. Un cop estiguin tots en circulació, Manresa tindrà una flota de busos 100% sostenible, amb vuit busos elèctrics i set d'híbrids. Només en quedaran tres (els vehicles de reserva) que funcionen amb gasoil.Amb aquesta decisió, l'Ajuntament de Manresa fa una aposta clara per unque es veu necessari, i que permetrà unai d', així com una, la qual cosa millorarà la confortabilitat tant dels usuaris del transport públic com de la resta de ciutadania. L'objectiu final és el de millorar el transport públic per guanyar nous usuaris en una ciutat en la qual l'ús del vehicle privat continua sent elevat, tal com es va detectar en la diagnosi prèvia a la redacció del nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible Tal com està establert en el marc de la concessió, la inversió de 6,1 milions d'euros la sufraga d'entrada l', que amortitzarà la inversió feta al llarg dels pròxims 14 anys a través dels pagaments que efectuarà l'Ajuntament de Manresa. L'arribada de 2,3 milions d'euros dels Next Generation permetrà a l'Ajuntament de Manresa pagar part dels busos de manera directa i rebaixar, d'aquesta manera, les quotes que pagarà durant els 14 anys.