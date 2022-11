La Síndica de Greuges atén 12 visites presencials i 11 trucades en la seva visita a Manresa

Lade Catalunya va rebre un total de 12 visites presencials i 11 trucades, entre trucades i videotrucades, en el seu desplaçament de dijous passat, 17 de novembre, a Manresa. Les persones ateses per l'equip de la Síndica presencialment al(Passeig de Pere III, 29) o per trucada o videotrucada van presentar 10 queixes i van fer 13 consultes.Lesvan ser temes relacionats amb la Renda Garantida de Ciutadania, salut, subministraments, contaminació acústica i neteja de la via pública, entre d'altres. Dues de les deu queixes presentades anaven adreçades a l'En la darrera ocasió que l'equip de la Síndica va visitar, el 17 d'octubre passat, el total de persones ateses entre queixes i consultes havien estat de 13, distribuïdes en 7 queixes i 6 consultes.La visita celebrada dijous matí per l'equip de la Síndica de Greuges va coincidir amb la primera intervenció de la nova titular d'aquesta institució, Esther Giménez-Salinas, davant el ple municipal de l'Ajuntament celebrat a la tarda, i durant el qual va exposar el balanç de l'any 2021 de la gestió de la sindicatura a la ciutat, en virtut del conveni signat entre l'Ajuntament de Manresa i ell'octubre del 2017, a través del qual aquesta institució es compromet a fer quatre visites l'any per atendre la ciutadania de Manresa, a elaborar un informe anual i a exposar-lo en sessió plenària.