Els joves del Centre de Noves Oportunitats d'Ampans homenatgen les dones del seu entorn

L', situat al carrer de Sant Blai, 14, inaugurarà aquest dilluns l'Reflexes en femení. Es tracta d'un projecte d'liderat pels joves deld'amb l'objectiu de fer un reconeixement a les dones del seu entorn proper. Es podrà visitar fins al 9 de gener.Es tracta d'una col·lecció de 29 fotografies realitzades per l'alumnat del centre, acompanyades d'un petit text on expliquen els seus models de referència femenins. L'exposició forma part de l'Tenim veu, protagonitzat per projectes d'empoderament femení i de creació d'espais per donar veu a les noies participants de Noves Oportunitats. En aquesta línia, el 25 de novembre,, i el 8 de març,, són dates assenyalades en què s'impulsen activitats de sensibilització.El Centre de Noves Oportunitats, gestionat per Ampans i, es troba dins el pla d'actuació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través del(SOC). És un programa que s'adreça a joves d'entre 16 i 24 anys que no estudien ni treballen, amb l'objectiu de trobar una feina de qualitat o de retornar al sistema educatiu.El programa, amb onze punts d'actuació a la Catalunya central, ofereix orientació, formació, acompanyament en la inserció i es caracteritza per tenir itineraris de fins a dos anys, per desenvolupar elDurant el període 2020-2022, han acompanyat 617 joves. S'han fet 53 accions formatives amb 409 acreditacions, 147 retorns al sistema educatiu i 155 insercions laborals, el 60% de les quals són contractes de més de sis mesos de durada. També s'han fet 132i 6. Un total de 132 empreses de la Catalunya Central han col·laborat activament en el programa.