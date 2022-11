Sant Fruitós commemorarà el Dia contra la violència masclista amb actes reivindicatius i de sensibilització

En el marc de la commemoració delha organitzat diverses activitats reivindicatives i de sensibilització social.Aquest dilluns a 2/4 de 5 al, s'ha programat una sessió per a crear pancartes amb motiu de la commemoració delque es penjaran a diferents espais i equipaments del municipi per a sensibilitzar a la població.El dimarts 22 de novembre, a les 5 de la tarda al Nexe Espai Jove, se celebrarà unon hi podran prendre part dones de totes les edats per tal crear un espai de trobada on compartir experiències i compartir visions. Cal inscripció prèvia.El dijous 24 de novembre, a partir de 2/4 de 5 de la tarda a la plaça Alfred Figueras, totes les persones que ho desitgin poden participar en la creació d'unque s'elaborarà amb les mans de totes aquelles dones que vulguin posar-hi la seva empremta feminista.El mateix divendres dia 25, a les 12 del migdia a l'Espai de la memòria de la plaça de la Vila, se celebrarà l'amb la lectura del manifest de la diada i el reconeixement a les víctimes de la violència masclista d'aquest any. A continuació, els alumnes de l'oferiran una actuació teatral i musical.A les 4 de la tarda al Nexe Espai Jove se celebrarà una sessió deon es podrà participar en diferents activitats lúdiques i alhora educatives cap a una societat més igualitària.El mateix divendres, a les 7 de la tarda, els actes es traslladaran al, on es llegirà de nou el manifest de la diada i els alumnes de l'institut portaran a l'escenari una representació musical i teatral. A continuació l'de l'oferirà la representació Totes, una mirada feminista a través de la dansa.Durant l'acte es presentarà laque definirà lesdel municipi. Aquesta imatge es va començar a gestar el passat mes de juny, quan es van organitzar diferents tallers participatius al municipi on els i les participants van aportar les seves idees, visions i vivències per tal de definir de forma conjunta les idees claus del feminisme, de l'apoderament de les dones i de les violències masclistes, i poder-les plasmar gràficament.Aquest nou logotip neix amb l'objectiu que els veïns identifiquin de manera clara tots els recursos i eines que tenen al seu abast en l'àmbit de l'i la lluita contra les violències masclistes i que la imatge sigui un paraigua de totes les actuacions.El dissabte 26 de novembre, a les 8 del vespre al Teatre Casal Cultural, la companyiarepresentarà l'obra de teatre Pors, que narra tres històries de diferents dones amb un denominador comú, la por. L'obra vol fer reflexionar a l'espectador sobre què són les pors, i com les gestionem, de la mà de personatges de dones valentes en el seu viatge intern per trobar la serenor. Les entrades per a l'espectacle són gratuïtes.