Pimec organitza una jornada sobre com des de l'empresa es pot contribuir als ODS

, amb la col·laboració de l', organitzarà aquest dimarts al matí al Palau Firal la jornada Com a empresa, com puc contribuir als ODS?. La jornada es farà en format presencial, de 2/4 d'11 del matí a 2/4 d'1 del migdia.La jornada té per objectiu, dins del full de ruta marcat per lesa través de l'de, donar resposta a com les micro, petites i mitjanes empreses poden implementar els. En la jornada es compartiran experiències empresarials sobre els ODS, i es donarà visibilitat a com enfortir les aliances en el marc de l'ODS 17, aliances per assolir els objectius de desenvolupament sostenible.