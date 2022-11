Íngrid Domínguez, del Judo Moià, es classifica per al Campionat d'Espanya absolut de judo

La judoka deli delha aconseguit la medalla de plata a la categoria -57 kg en la Fase Sector Est, competició celebrada a València, aquest cap de setmana.Amb aquest resultat, Domínguez (que és últim any júnior) obté el bitllet per ser a la Fase Final del, que tindrà lloc el dia 3 de desembre aSerà a la fase final, també,, d’Esport7, a -48 kg, que va obtenir plaça directa per la seva classificació en el rànquing de copes Espanya.