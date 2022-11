El Govern declara l'alerta per sequera a l'àmbit del Ter-Llobregat

🔴 La Generalitat declararà aquest dimarts l’alerta per sequera a la conca del Ter-Llobregat, la principal del país, i a la Muga, segons confirma @TeresaJorda, consellera d'Acció Climàtica, a @maticatradio https://t.co/ufrDUQOAsm pic.twitter.com/ur4qmJkM6I — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) November 21, 2022

Eldeclararà aquest mateix dimarts l'alerta pera l'àmbit del, la conca principal del país, que abasteix uns cinc milions de persones. Tal com ha explicat la consellera d', el director de l'firmarà la resolució per aquesta alerta davant una situació "preocupant" pel que fa a les reserves, que a tot Catalunya es troben en un 33%.En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, Jordà ha assegurat que l'aigua de boca està garantida, però que hi hauràtant en l'úscom en parcs, jardins o espais lúdics com piscines. L'alerta per sequera, que a partir de dimarts implicarài la sevaentre altres territoris, ja afectarà un total de 26 comarques, 550 municipis i 6,7 milions de persones.En nivell d'alerta, l'aigua està limitada en un 25% per usos agrícoles, un 10% peri un 15& per industrials. Pel que fa a usos, com són piscines, fonts ornamentals o camps de golf, es redueix l'ús d'aigua en un 30%. En definitiva, es limita l'ús d'aigua a un màxim de 250 litres per habitant i dia, molt per sota del consum mitjà a