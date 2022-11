Les millors frases i reflexions del TEDxManresa 2022

Hem d'eliminar els líders: formen part d'una evolució zoològica que està en tots els mamífers socials que no tenen un pensament crític ni una cultura adaptativa com nosaltres. A sobre, els que escollim són els més imbècils i incompetents que hi ha, i que, en cap cas, representen els interessos de la nostra espècie.

La globalització és l'error més important que els humans hem comès mai, i això ha passat perquè no hem tingut una consciència crítica d'espècie. »

Imagineu-vos que un noi australià de 18 anys es presenta a l'escola on van les vostres filles o nebots i diu que a Catalunya necessitem ajuda, i que amb la seva bona intenció construirà un pou al pati. Però resulta que aquest nano no té ni la formació per a fer-ho i tampoc ens ha preguntat si ho necessitem. Això és el que fem la gent d'Occident quan anem a "salvar vides" en països del sud global.

« Al llarg dels anys ens han passat moltes coses, però segrament el que més ens ha marcat és tot allò que hem après a desaprendre, que no deixa de ser la voluntat de qüestionar-nos, revisar-nos i intentar fer quelcom millor. »

« Creiem fermament amb la força que té una xarxa de persones treballant per a un bé comú. »

Aquest d'agost va succeir una cosa que va passar força desapercebuda però que és important: la Xina, per primer cop en la història, va superar els Estats Units en producció científica. Això vol dir que des de fa tres mesos, una potència no democràtica lidera la producció de coneixement mundial, amb totes les implicacions que això pot tenir.

« D'un fonamentalisme de mercat, el món està passant a un clar tecnonacionalisme. Amb la guerra d'Ucraïna, la resposta dels països ha estat invertir massivament en recerca i desenvolupament. El camp de batalla on ens jugarem la nostra prosperitat futura és, sens dubte, la ciència, la tecnologia i la indústria. »

« Amb la pandèmia ens vam adonar que la nova globalització s'ho havia endut tot a Àsia: capacitat per produir xips, mascaretes... Europa comença a veure la importància de tenir cadenes de valor tecnològiques i industrials pròpies. »

« A vegades, trencar les idees preconcebudes; trencar amb allò que creiem que és veritat, és necessari per poder desbloquejar maneres d'entendre la natura o l'univers que siguin encara més grans. »

« La relativitat del temps és el gran regal d'Einstein cap a la manera d'entendre el món. Ell fa que deixem enrere la idea clàssica que el temps és una cosa immutable, i ens el planteja com quelcom que està subjecte al canvi, com qualsevol altre element de la natura. El temps es banalitza, quan arriba Einstein. »

El món rural no es despoblarà; es repoblarà massivament. Però no des d'una elecció conscient, sinó des de la necessitat de buscar un lloc segur per viure.

« Hem de fer arrels ben fondes; és imprescindible per vincular-nos amb el lloc on vivim. Això passa per establir unes relacions socials, comunitàries i culturals fortes i riques que ens donaran aquesta identitat de ser i pertànyer a un lloc. »

« La gent que vulgui viure en el món rural ha de revisar des del lloc on ho fa: ¿Quines relacions vol establir-hi? ¿Com l'escolta? ¿De quina manera l'utilitza i des de quina posició? Tingueu respecte, per favor. »

« Hem de desesteriotipar per poder desetiquetar però, sobretot, per poder desaprendre

« Diem que els 30 primers anys d'una persona són tan i tan importants. És curiós perquè la gent que en té 65, per estadística, n'hi quedaran per viure 30, també. Però en el primer cas només es veu vitalitat i coses bones, i en el segon, l'etiqueta que pesa és la del final de tot. »

« El que sí que tinc clar és que jo quan sigui gran el que vull és estar connectada a la vida, i una de les vies per a aconseguir-ho és, sens dubte, a través de la tecnologia

« Cal canviar la manera com pensem, actuem i mesurem l'èxit. Formem part d'una societat obsessionada a crear riquesa quan el que hauríem de fer és generar capital natural. »

« Els egipcis definien el temps en tres edats: la que es veia amb els ulls dels Déus, la que es veia amb els ulls dels Herois i la que es veia amb els ulls dels Homes. Ara potser en tocaria una que es veiés amb els ulls de la Terra. En aquest, el concepte de progrés ha de venir determinat per aquells que la defensin de forma radical. »

« El planeta no vol ser salvat; el planeta perviurà. El que h

« Els grans incendis que estem veient ara són fruit de la nostra gran capacitat d'apagar incendis i de la nostra gran capacitat de no entendre res del que està passant. Com més incendis apaguem, menys n' hi ha, sí. El que passa és que si tenim menys incendis, el que estem fent és sembrar la llavor d'un súper gran incendi que patirem, segur, el dia de demà. »