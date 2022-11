Doblet de l'Avinent Manresa al Campionat de Catalunya de Mitja Marató

L'atleta de l'Avinent Manresaha aconseguit la victòria absoluta i la seva companya d'equipha estat segona alque s'ha disputat aquest diumenge a, amb una participació total de 700 atletes. Meritxell Soler ha fet un excel·lent registre d'1h12'39", mentre que Mireia Guarner ha aturat el cronòmetre en 1h16'47".Així mateix, també cal destacar els bons resultats obtinguts en categoria absoluta masculina per part d'que ha quedat quart absolut amb 1h7'47";, que ha quedat onzè amb 1h11'22", ique ha quedat en quinzena posició amb 1h12'51".En categoria màster hi ha hagut triomf per part de dos atletes de l', en categoria M45, amb 1h12'53", i, en categoria M50, amb una marca de 1h13'40".Fora d'aquest campionat,, atleta d'Avinent Manresa, s'ha imposat en la cursa deamb un temps de 35'05'.