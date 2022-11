Més de tres cents nedadors participen al 66è Trofeu Fèlix Serra Santamans

Resultats i posicions del CN Manresa

200 braça femenins

1. GGarcía, Marina 94 CN Sabadell 2:25.45

2. Carrasco, Emma 05 CN Sant Andreu 2:26.24

20. Roger, Queralt 05 CN Manresa 2:53.66



200 braça masculins

1. Castejón, Álex 98 CN Sabadell 2:12.91

19. Bernaus, Ignasi 00 CN Manresa 2:26.12



200 lliures femenins

1. Dumont, Valentine Valerie 00 C.E. Mediterrani 1:58.63

20. Salvans, Anna 05 CN Manresa 2:13.17



200 lliures masculins

1. De Celis, Sergio 00 CN Sabadell 1:45.54 RCCT

21. Lázaro, Guillem 00 CN Manresa 1:56.62



400 estils femenins

1. Giralt, Clàudia 01 CN L'Hospitalet 4:49.37

3. Pradell, Mireia 95 CN Barcelona 4:57.73



400 estils masculins

1. Mira, Diego 01 CN Sabadell 4:21.70



50 braça femenins

1. Vall, Jessica 88 CN Sant Andreu 31.77

21. Sànchez, Maria 07 CN Manresa 36.91



50 braça masculins

1. Pelegrina, Patrick 01 CN Lleida 28.39

28. Fernández, David 97 CN Manresa 32.64



50 lliures femenins

1. Muñoz, Lidon 95 CN Sant Andreu 25.34

33. Salvans, Anna 05 CN Manresa 28.80



50 lliures masculins

1. Castells, Sergi 98 CN Barcelona 22.86

22. Lázaro, Guillem 00 CN Manresa 24.75



800 lliures femenins

1. Pérez, Jimena 97 CN Barcelona 8:38.18



800 lliures masculins

1. Escrits, Albert 98 CN Sant Andreu 7:52.71



100 esquena femenins

1. Zamorano, Àfrica 98 CN Sant Andreu 59.98 RCCT

2. Pradell, Mireia 95 CN Barcelona 1:01.60

16. Sànchez, Júlia 07 CN Manresa 1:09.07



100 esquena masculins

1. Santos, Adrián 02 CN Sant Andreu 53.65

31. Gálvez, Biel 07 CN Manresa 1:06.25



100 papallona femenins

1. Guillamon, Alba 00 CN Sant Andreu 1:01.04



100 papallona masculins

1. Otaiza, Jorge Eliezer 03 CN Barcelona 52.75

15. Lázaro, Guillem 00 CN Manresa 57.53



50 esquena femenins

1. Pradell, Mireia 95 CN Barcelona 28.45

26. Sànchez, Júlia 07 CN Manresa 33.20



50 esquena masculins

1. Santos, Adrián 02 CN Sant Andreu 24.86



100 braça femenins

1. Vall, Jessica 88 CN Sant Andreu 1:07.77

19. Vidal, Nídia 08 CN Manresa 1:23.72



100 braça masculins

1. Pelegrina, Patrick 01 CN Lleida 1:01.68

10. Bernaus, Ignasi 00 CN Manresa 1:04.91



100 lliures femenins

1. Bro, Signe Wiegant 99 C.E. Mediterrani 54.65

21. Salvans, Anna 05 CN Manresa 1:01.95



100 lliures masculins

1. De Celis, Sergio 00 CN Sabadell 49.00 7

23. Gàlvez, Biel 07 CN Manresa 56.62



200 estils femenins

1. Zamorano, Àfrica 98 CN Sant Andreu 2:14.68

20. Roger, Queralt 05 CN Manresa 2:32.01



200 estils masculins

1. Casanovas, Joan 97 CN Sabadell 1:59.24

16. Bernaus, Ignasi 00 CN Manresa 2:10.78

Més de tres-cents nedadors, set d'ells olímpics, s'han trobat aquest diumenge aper disputar la 66 edició del. La competició no ha defraudat ningú i les figures han mostrat la seva categoria regalant exhibicions espectaculars al públic present a lesS'han superat dos rècords del, del, en els 200 metres lliures, amb uns espectaculars 1'45"54, i, del, en els 100 metres esquena, completant la prova per sota del minut, 59"98. Ambdós han doblat triomfs amb bons registres.Per part dels nedadors de casa, encara que en clubs forasters, els més destacats han estat el triomf deen els 50 metres esquena, que també ha quedat tercera en els 400 metres estils i segona en l'hectòmetre d'esquena, així com l'actuació d', segona en els 200 braça, superada per Marina Garcia. També ha confirmat la seva categoria, imposant-se en els 50 i 100 metres braça. Per part dels nedadors del CN Manresa,, desè en els 100 metres braça, ha estat el que s'ha acostat més als vencedors.La piscina manresana ha viscut una jornada per recordar, que ha comptat amb la presència del regidor d'Esports de Manresa,, i del vicepresident de la Federació Catalana de Natació,