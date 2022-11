El CN Manresa Fibracat s'imposa a l'AE Santa Eulàlia B gràcies a un gran tercer quart (9-11)

Fitxa tècnica

- CN Manresa Fibracat: M Sala, R Solernou, S Quirante 2, N Gatell 1, C Gonzalez 1, J Sánchez, M Piqué, B Yerro, N Serracanta, J César 5, G Vadillo 1, I Peirón 1.

- AESE B: C Altimras, J Amorrortu 1, L Lisbona, C Garcia 1, M Aragón 2, A Orozco 1, R Argenté, M Sanz, M Villar 2, A Garcia 2, M Ros, G Esteve, J Agudo.

- Parcials: 3-3, 2-2, 1-4, 3-2.



Elha aconseguit aquest dissabte el seu segon triomf a domicili després d'imposar-se a la piscina dea l'B, 9-11. Les amfitriones han sortit disposades a fer que els punts es quedessin a casa. Així, el primer quart, malgrat acabar amb empat a tres gols, les locals s'havien avançat 3-0 i les bagenques han hagut de remuntar amb gols de, amb dos, iEn el segon quartposava per davant a les manresanes, però, les deaconseguien situar-se de nou per davant, 5-4.anotava el cinquè gol de les del centre de Catalunya amb què s'arrivava a la fi del segon quart.Després del canvi de camp, amb empat a 5 es reiniciava el partit. Tot semblava que aniria pel camí de la igualtat, peròi César, aquesta en dues ocasions, anotaven els gols que avançaven a les del CN Manresa Fibracat 5-9. Poc abans d'arribar al darrer descans, les amfitrions feien el 6-9.L'intercanvi golejador del darrer quart no impediria que els punts volessin cap el. Els dos gols manresanes van ser obra de César.