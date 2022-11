El CN Manresa es consolida en el liderat golejant el cuer CN Banyoles (17-6)

Fitxa tècnica

- CN Manresa: P Monné, G Fernàndez 4, M Puerta, L Mayol 1, X Pelegrín, A Noguera 6, I Rey , E del Blanco 1, R Serra 1, R Fargas 1, A Leon 1, A Estany 2, A Fernàndez.

- CN Banyoles: P Prieto, A Carretero 1, M Masdevall 1, G Cabello, R Carreró 2, E Colprim, I Riquelme 1, M Carreró , A Fernàndez, A Rodríguez 1.

- Parcials: 4-4, 3-0, 4-1, 6-1.



- Resultats i classificació : P Monné, G Fernàndez 4, M Puerta, L Mayol 1, X Pelegrín, A Noguera 6, I Rey , E del Blanco 1, R Serra 1, R Fargas 1, A Leon 1, A Estany 2, A Fernàndez.: P Prieto, A Carretero 1, M Masdevall 1, G Cabello, R Carreró 2, E Colprim, I Riquelme 1, M Carreró , A Fernàndez, A Rodríguez 1.: 4-4, 3-0, 4-1, 6-1.

Elmasculí es consolida en el lideratge de lacatalana dedesprés de superar amb facilitat el cuer de la categoria, el, per 17-6. El CN Banyoles ha sabut aguantar el primer quart, en el que ha firmat quatre gols, fent que els de Torilo només poguessin arribar a la fi dels vuit minuts inicials amb empat a quatre, els gols bagencs anotats per, ambdós de pena màxima i dos deDesprés de la sorpresa inicial, els manresans s'han posat lai han firmat un parcial de 3-0, deixant a zero la seva porteria, i amb dos gols de Noguera, un d'ells de penal, i un de l'esquerrà Estany, també des dels 5 metres, han fet que s'arribés a la meitat del partit en avantatge 7-4.Després del canvi de camp ha arribat una autènticadel CN Manresa, que s'ha imposat per 4-1 i 6-1 en el tercer i el quart període, deixant sense resposta als del Pla de l'Estany. Els gols dels amfitrions en el tercer període han estat de Noguera, Fernàndez,, en el rebot d'una pena màxima llançada per ell mateix. En el darrer quart els golejadors locals han estat Noguera amb dos, Fernàndez,, de pena màxima.El partit ha confirmat el potencial del CN Manresa que continua encapçalant la classificació, empatat amb el CN Olot, però amb un partit menys.