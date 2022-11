El Covisa Manresa trenca a Mataró la ratxa de cinc partits sense vèncer (2-3)

Fitxa tècnica

- Marlex Mataró: Isaac, Oriol, Toldrà, Juanito, Panocha; Dídac, Llibert, Ciscar, Novo, Azhar, Pipa i Arnau.

- Covisa Manresa: Cella, Lavado, Santa, Asis, Manu; Noguera, Terri, Ambros, Aleix, Oriol Jo i Ivan.

- Àrbitres: David Mingueza i Julian Novillo.

- Baixes: Arriero i Iker

- Gols: 0-1 Santa 1, 0-2 Aaron 7, 1-2 Juanito 10, 1-3 Asis 28, 2-3 Panocha 39



Elha trencat aquest diumenge ala ratxa que portava de cinc partits sense conèixer la victòria, amb un meritori 2-3 en una pista que sempre és molt difícil.ha inaugurat el marcador en el primer minut de partit gràcies a una jugada d'estratègia a la sortida d'un córner. Els manresans han estat intensos durant aquests minuts intentant robar pilotes i incomodant el rival. En un contratac,ha fet el segon en una acció de combinació al minut 7.Tres minuts després, els bagencs han perdut una pilota a mitja pista que ha comportat el primer gol local, obra de. Fins a la fi del primer temps, hi han hagut alternatives en el joc amb bones aturades dels dos porters.Al segon temps s'ha mantingut la mateixa tònica que al primer, amb un Marlex Mataró que ha buscat no desgastar-se. En una falta amb llançament directe,ha fet el tercer gol als vuit minuts de la represa Als darrers sis, el joc de porter jugador dels locals no ha tingut fruit dins al darrer minut de partit, quan en el llançament d'una faltaha reduït diferencies. En els últims segons l'equip manresà ha sabut mantenir el resultat.El Covisa Manresa s'enfrontarà al cueren la propera jornada al Pujolet.