El navassenc Xavier Mas Craviotto guanya el LX Premi Ausiàs March de Poesia

El navassencha guanyat el LXamb el volum La llum subterrània. Així s'ha anunciat aquest diumenge en els, convocats i gestionats per l'(IMAB), organisme autònom de l'publicarà els llibres guardonats el gener del 2023.La llum subterrània, la proposta literària de Mas Craviotto consta de tres parts, precedides d'unpreliminar i seguides d'un altre d'epilogal. La primera part és Notes esparses per a la representació d'un origen, la segona La foscor primigènia i la tercera La llum subterrània', amb setze poemes cadascuna.Elestà format per Maria Josep Escrivà, Rubén Luzón, Jaume Pont, Simona Škrabec i Jordi Cornudella en el cas del LX Premi de Poesia Ausiàs March.Per la seva part,(Burjassot 1966) ha estat distingit amb el XLIVamb Un afer europeu.