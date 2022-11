Antoni Antolín, nou president de l'Associació de Veïns de la Font dels Capellans

ha estat nomenat aquest dissabte nou president de l'en substitució de, que va presentar la seva renúncia després de més de cinc anys en el càrrec per motius professionals. L'elecció d'Antolín es va portar a terme dissabte en assemblea de veïns, que el van escollir per unanimitat, malgrat que existia una altra candidatura.Precisament, la premura per tancar unaen la dinàmica de l'Associació de Veïns va portar l'antic president a mantenir-se a la junta com a, tot i que la seva intenció inicial era renunciar totalment a les seves responsabilitats veïnals.Antoni Antolín ha estat durant 15 anys tresorer de l'entitat veïnal, i durant 25 anys president del club de futbol del barri.fill va acompanyar Said Ghoulabzouri en la seva darrera assemblea.