Al Manresa CBF li surt creu en un final ajustat contra el TGN Bàsquet (57-55)

Elha perdut el seu segon partit consecutiu aquest diumenge a, en un final a cara o creu que no ha somrigut a les roses. Les jugadores delhan estat més encertades en la recta final i s'han imposat per 57-55, en un duel que es trobava 54-55 quan ha arribat al minut final.El Manresa CBF ha començat dominant el partit en el primer quart amb un màximque ha desaparegut en els darrers segons, per arribar al final del període 17-16. A la represa, les tarragonines han dominat el ritme i el marcador, amb mínimes avantatges, però s'ha arribat al descans amb empat, 31-31.A la tornada dels vestidors, els dos equips han encadenat ratxes, amb una nova avantatge favorable a les manresanes de 5 punts a mig tercer quart, que s'ha esvaït abans d'arribat als últims deu minuts de matx, 44-43. S'arribava al quart definitiu amb tot per decidir. Less'han avançat primer, però les manresanes les han atrapat, 46-47. Les locals han tornat a posar punts per entremig, però les visitants han tornat a reaccionar, 54-55. La tercera estirada del TGN Bàsquet ha arribati el Manresa CBF ja no ha pogut repetir la resposta.Per part manresana,ha anotat 19 punts i, 9. En tot el partit, el Manresa CBF només ha llançat 5 tirs lliures.Amb aquesta segona derrota, el Manresa CBF baixa fins a la sisena posició de la, tot i que amb un partit pendent que, en cas de victòria, les mantindria en segona posició. La propera jornada rebran ela Manresa el dissabte a les 6 de la tarda.