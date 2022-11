Pedro Martínez: «No m'ho esperava»

Joan Peñarroya creu que ha estat el seu darrer partit a Vitòria

, tècnic del, havia comentat a la prèvia del partit que dubtava que el seu equip fos capaç de competir contra el Cazoo Baskonia . Després del triomf ha admès estar "sorprès" pel rendiment del seu equip. El tècnic s'ha mostrat satisfet de diversos aspectes del joc del seu equip que vani passant per la recuperació d'un mal inici de partit. Martínez ha destacat diversos jugadors comSobre l'italoamericà ha explicat que hi té un química personal molt forta. Tanta que aquest estiu van estar junts a la casa que Ferrari té a. També creu que club i jugador es necessiten i espera que aquest cop no pateixi cap dany físic com en les seves dues anteriors etapes si bé té clar que no tots els partits seran com els del redebut.ha estat un altre dels noms del dia. El capità ha tornat molts mesos després de la seva lesió. Durant els sis minuts que ha estat a la pista ha aportat una intensitat que el Baxi Manresa necessita. "Sumem un altre jugador", ha dit l'entrenador.Un altre dels aspectes que Martínez va comentar a la sala de premsa el divendres és que hi ha factors que van més enllà de guanyar o perdre. Aquest triomf contra el Baskoniaperò "els problemes que teníem segueixen aquí".El tècnic visitant,, ha felicitat el Baxi Manresa pel seu bon partit. Peñarroya sabia que el seu rival jugaria amb esperit "però no ens ho hem cregut". Ha estat taxatiu quan ha comentat que "ha estat el meu pitjor partit des de que vaig arribar a Vitòria", tot reconeixent que creu que no continuarà a la banqueta basca.