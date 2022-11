El BAXI Manresa competeix i guanya el Baskonia (93-80)

Més bàsquet

El 2-12 que reflectia el marcador dela favor delquan no es portaven ni tres minuts de joc feia presagiar una nova desfeta contundent del. I més si es recorden les paraules dea la prèvia en què deia que dubtava que el seu equip pogués competir. La realitat ha estat molt diferent. L'entrada a pista de, el retorn dei l'encert d'han canviat el partit com un mitjó. A la segona part,també han aportat molta la causa grupal. Al tram final, els de Pedro Martínez s'han mantingut ferms i han aconseguit un triomf que pot ser un punt d'inflexió., Musa Sagnia,i Tyson Pérez han format el cinc inicial del Baxi Manresa. Per part del Cazoo Baskonia han sortit Darius Thompson, Vanja Marinkovic, Rokas Giedraitis, Tadas Sedekerkis i Maik Kotsar. Els vitorians han volgut marcar distància només començar. Amb Sedekerkis com a màxim estilet, l'equip deha obert un gran forat gràcies a una sèrie immaculada en el tir. L'única cistella de Tyson Pérez era clarament insuficient. Pedro Martínez es veia obligat a aturar el partit quan encara no es duien tres minuts de joc (2-12). La pausa ha servit perquè Frankie Ferrari fes el seu tercer debut amb la samarreta del Baxi Manresa. Dos punts de l'italià i dos més de Vaulet indicaven a Peñarroya que el seu equip no es podia relaxar i decidia també demanar minut. L'italoamericà ha dinamitzat el joc del seu equip. Els bagencs han millorat tant en defensa com en atac. En la faceta ofensiva també ha estat important Waczynski. Vuit punts del txec posaven el 16-17 al marcador (minut 8). Guillem Jou ha estat un altre dels que han entrat a pista. El capità ha estat un paparra en defensa per als seus rivals. Una recuperació de Jou ha acabat amb cistella i una personal que podria haver estat sancionada com a antiesportiva. No ha estat així. El de Llagostera ha transformat el tir lliure addicional i per primer cop al partit els de Pedro Martínez s'han posat per davant.ha tancat el període amb una darrera cistella (25-24).Sagnia ha començat imponent els segons deu minuts. Primer, recollint un rebot i esmaixant. I després, col·locant un espectacular tap a Howard. Poc després, Harding rebia una personal que aquest cop sí que ha estat assenyalada com a antiesportiva. El nord-americà ha entrat els dos llançaments i posava el seu equip set punts per sobre (31-24, minut 12). Eren elsal Nou Congost. Era previsible que el Baskonia reaccionés. Kotsar, amb un 2+1, culminava un parcial que empatava a 35. Després d'un parell de jugades en què s'ha mantingut la igualtat, la rauxa final del Baxi Manresa l'ha portat a marxar al descans amb cinc punts d'avantatge (47-42).La segona part ha començat amb un baix ritme anotador. El Baxi Manresa n'ha sortit lleugerament beneficiat. Un triple dei dos punts més de Musa Sagnia atorgaven al seu equip un nou màxim avantatge (54-46, minut 25). Amb major o menor dificultat, els bagencs han aconseguit mantenir-se al capdavant guiats per un excel·lent Ferrari i el petit despertar anotador de Harding. El Baskonia ho intentava i disposava de nombroses oportunitats gràcies a la seva superioritat rebotadora. Però no sempre estava encertat. Els vitorians han tingut l'ocasió d'avançar-se amb un llançament triple deperò l'han errat. El rebot ha estat manresà i Brancou Badio ha rebut antiesportiva. L'africà no ha fallat. Waczynski hagués pogut ampliar l'avantatge local al darrer moment del tercer quart però no ha estat encertat (66-62, minut 30).Un parcial de 0-4 empatava el partit. Tyson Pérez ha assumit galons en atac. l'hispanodominicà mantenia el Baxi Manresa amb un curt avantatge. El partit ha entrat en una fase en què als dos partits els costava anotar. Quan Ferrari ha anotat el seu vintè punt la diferència es tornava a situar per sobre d'una cistella. El posterior triple del base disparava els de Pedro Martínez fins als set punts (79-72, minut 36). Al conjunt bagenc li sortia tot de cara. Vaulet i Sagnia també sumaven i la renda es disparava ja per sobre els deu punts (83-72). Quedaven 3'40" per acabar. Quedava encara molt davant d'un equip d'. Però la parròquia manresana tenia dret a somiar. I el somni s'ha fet realitat. El Baxi Manresa ha aguantat les envestides del Baskonia i s'ha mantingut ferm al capdavant fins al final. Victòria per 93-80 que serveix al Baxi Manresa per deixar la darrera plaça de la classificació a agafar aire.Incidències: Miguel Ángel Pérez Pérez, Francisco Araña i Alfonso Olivares han estat els àrbitres del partit.no ha entrat a la convocatòria.ja ha arribat a Manresa i ha vist el partit des de la grada del Nou Congost.