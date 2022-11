La Pirinaica reacciona tard a l'encert del San Mauro (2-3)

Laha perdut aquest diumenge a la Mion contra el, 2-3, en un matx que ha estat molt cruel per als del Bages, que han rebut els tres gols en les gairebé úniques oportunitats que ha tingut l'equip de. Malgrat això, els jugadors locals han estat a punt de treure algun punt del partit amb dos gols en els darrers dotze minuts.ha avançat l'equip anoienc al minut 16 amb un gol a pilota parada. En la segona arribada del San Mauro a la porteria d', en una contra,ha eixamplat diferències. El primer període ha finalitzat amb un 0-2 fruit dels únics atacs dels visitants.La segona part ha començat amb la mateixa dinàmica, i, en el primer atac dels visitants del període, al minut 57, ha marcat el 0-3. El partit semblava decidit, però els de lal'han disputat fins a l'esgotament. Al minut 78,ha reduït diferències gràcies a un penal forçat per. Set minuts després, Epi tornava a marcar de penal després d'una jugada protagonitzada per ell mateix, que també ha significat l'expulsió del visitant Navarro, per segona amonestació.Quedaven minuts per jugar i els manresans jugaven amb un home més, peròi el Sant Mauro s'ha endut els tres punts cap a l'Anoia.La Pirinaica porta dos partits perduts continuats, i no guanya des de fa cinc jornades. Tot i així, es manté en desena posició. La propera jornada, la Pirinaica jugarà al camp de la