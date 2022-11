El CE Manresa supera les adversitats i s'imposa al CD Ibiza (2-0)

Elha disputat aquest diumenge un partit molt solvent davant del, a qui ha guanyat 2-0, després de superar totes les adversitats en forma d'unque ha perjudicat, sobretot, els interessos locals. La derrota a lade diumenge passat no ha influït en la mentalitat dels jugadors de Ferran Costa.El CE Manresa ha començat de nou amb fortuna de cara a la porteria visitant. Al minut 4, una pilota llançada en profunditat des de la frontal ha estat tocada amb la punta de la bota per, suficient per superar la sortida del porter i encetar el marcador. El partit es posava de cara ben aviat.Tot i mantenir el domini de la pilota, al minut 19, una acció molt dura sobre un jugador local ha estat protestada per, que ha estat expulsat ambi ha hagut de seguir la resta del partit des de la graderia. Els jugadors manresans han controlat la resta del primer període, però sense massa ocasions de gol.Després del descans, els jugadors illencs han sortit decidits a buscar l'empat i han sovintejat la porteria d'sense massa encert en els metres finals. Al minut 76 semblava que el partit es podria descontrolar després que l'àrbitre mostrés una molt discutible segona groga a, que deixava els locals amb 10 sobre el camp.En comptes d'això, de seguida els blanc-i-vermells han gaudit d'una molt bona doble ocasió deque, amb la pilota perduda a l'àrea petita, ha xutat al ninot, però en la següent jugada, en una contra que ha frustrat en primer instància el porter visitant, la pilota ha caigut als peus dea la frontal, que ha marcat el segon gol que seria definitiu.Des de llavors fins al final del partit, els visitants han buscat la porteria de Pulido que, juntament amb la defensa, sempre ha estat molt encertat a l'hora de blocar o allunyar el perill.Amb aquesta victòria, el CE Manresa se situa en segona posició, empatat amb eli el, i a un punt del líder, l'. El proper cap de setmana, els blanc-i-vermells es desplaçaran a Mallorca per jugar contra el