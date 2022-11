L'Egiba comença la Lliga Iberdrola amb una victòria a Palma

L'deha iniciat lade gimnàstica artística de la millor manera possible amb una contundent victòria a Palma en la primera jornada. Han completat el podi elbalear i elcatalà.La victòria de les gimnastes del club manresà ha arribat després d'unes fantàstiques actuacions en cadascun dels aparells, on sempre han estat presents, com a mínim, en posicions de podi.En salt,ha estat segona,, tercera, i, dotzena; a les paral·leles, Tisha Volleman ha estat segona, Laia Font, cinquena, i Ona Sànchez, setzena; a la barra,ha estat segona, Laia Font, cinquena, i Ona Sànchez, dissetena, i finalment al terra, Tisha Volleman ha estat primera, Laia Font, cinquena, i Ona Sànchez, desena.Els magnífics resultats individuals de les d'Egiba als aparells, han donat com a resultat una cencapçalada per Laia Font, primera a 800 punts de la segona. Ona Sànchez ha estat cinquena, Carla Font, setena, Tisha Volleman, vint-i-unena;, trenta-tresena;, quaranta-vuitena, i, cinquanta-dosena.Aquests resultats han permès unade l'Egiba a la classificació per equips amb 187.732 punts, seguit del Xelska, amb 184.934 punts, i el Les Moreres, amb 183.666 punts.